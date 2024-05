Na rynku tabletów pojawił się nowy producent. Dobrze go znacie

Producenci sprzętu mobilnego często oferują szeroki wachlarz produktów. Mimo że smartfony Poco osiągają dobre wyniki sprzedaży, to do tej pory marka nie posiadała tabletów w swoim portfolio. Teraz się to zmieniło, ponieważ na rynek trafił Poco Pad. Co oferuje?

Co oferuje pierwszy tablet Poco?

Doniesienia, o których informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl w marcu 2024 roku, okazały się prawdą. Do portfolio marki Poco dołączył właśnie tablet. Producent wyposażył go w spory, bo 12,1-calowy wyświetlacz LCD, który oferuje rozdzielczość 2560×1600 pikseli, częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, współczynnik kontrastu 1500:1, 4096 poziomów jasności ekranu, a także wsparcie dla Dolby Vision. Wyświetlacz został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Na pokładzie mamy także zestaw głośników wspierający Dolby Atmos.

Poco Pad (źródło: Poco)

Pod maską znalazł się chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. SoC współpracuje z 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB wbudowanej pamięci w standardzie UFS 2.2. Warto dodać, że urządzenie obsługuje także karty microSD o pojemności do 1,5 TB. Tablet nie jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o mobilną fotografię, niemniej jednak producent umieścił w Poco Pad 8 Mpix aparat główny i 8 Mpix kamerkę do selfie.

Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 10000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 35 W. Na pokładzie znalazły się też moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, ale na próżno szukać tutaj 4G lub 5G. Tablet Poco może współpracować z rysikiem Poco Smart Pen, a także klawiaturą Poco Pad Keyboard. Nie są one jednak sprzedawane w zestawie z urządzeniem, lecz osobno.

Cena i dostępność

Pierwszy w historii marki tablet trafił od razu na rynek globalny. O cenie poinformował profil producenta na portalu X. Sugerowana cena Poco Pad wynosi dokładnie 299 dolarów, czyli ~1180 złotych. Urządzenie na tę chwilę nie jest dostępnie w Polsce i nie wiemy, czy w przyszłości będzie.

Można je jednak kupić za pośrednictwem AliExpress. Przy zamówieniu na tej platformie cena wynosi jednak dokładnie 1635,52 złotych (ponad 400 dolarów). Trzeba przyznać, że to i tak całkiem dobra cena za to, co oferuje ten tablet.