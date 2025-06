Świetna szczoteczka Oclean w nowej wersji. Nauczy Cię myć zęby jeszcze lepiej

Od dłuższego już czasu korzystam ze szczoteczek elektrycznych marki Oclean. Najpierw był to model X Pro Digital, a od ponad roku codziennie myję zęby flagową szczoteczką Oclean X Ultra, której recenzję znajdziesz na łamach Tabletowo.pl. Teraz do polskich sklepów trafiła jej następczyni.

Soniczna szczoteczka Oclean X Ultra 20 debiutuje na polskim rynku

Oclean X Ultra 20 to inteligentna szczoteczka soniczna, mająca zapewniać nie tylko wysoką wydajność i efektywność czyszczenia, ale też odpowiednie wsparcie dla użytkownika. Podobnie jak poprzedniczka, informuje o zbyt dużej sile nacisku, zbyt intensywnym szczotkowaniu czy też odpowiednim momencie na przejście do kolejnej strefy jamy ustnej.

Nowy model wnosi jednak tę asystę na wyższy poziom. Po pierwsze: analizuje dane zbierane podczas mycia, aby zaproponować optymalny czas sesji (niekoniecznie muszą to być bowiem domyślne 2 minuty). Wyniki prezentuje zaś na wyświetlaczu, dzieląc jamę ustną nie na 8 (jak Oclean X Ultra z 2024 roku), lecz na 12 stref. Wszystko to, by zapewnić optymalne i spersonalizowane doświadczenie.

Wysoka wydajność, personalizacja i długi czas działania

Jeśli chodzi o wydajność, to urządzenie bazuje na silniku Oclean Maglev 4.0, oferującym maksymalnie 84000 ruchów sonicznych na minutę i kąt wychylenia sięgający 40 stopni (u poprzednika było to 20 stopni). Czyszczenie jamy ustnej powinno więc być zarazem szybkie i dokładne. Warto też zwrócić uwagę na programy Unlimited Clean i TurboClean, w których można liczyć na maksymalną szybkość, niezależnie od poziomu naładowania akumulatora.

Oclean X Ultra 20 (fot. Oclean)

Oprócz tego mamy też do wyboru wiele innych trybów, zoptymalizowanych pod kątem wybielania, delikatności dla dziąseł czy po prostu codziennego szczotkowania. A skoro wspomniałem już o akumulatorze, to dodam od razu, że ładowanie do pełna trwa 4,5 godziny i umożliwia korzystanie ze szczoteczki nawet przez 40 dni (przy dwóch 2-minutowych myciach każdego dnia).

Do zarządzania urządzeniem można wykorzystać aplikację na telefon. Tam też znajdziesz szczegółowe raporty z mycia. Z kolei samo sterowanie jest wygodne i intuicyjne, dzięki dotykowemu panelowi. Jest on częścią konstrukcji, która cechuje się wodoszczelnością w klasie IPX7.

Ile kosztuje szczoteczka soniczna Oclean X Ultra 20?

Szczoteczka Oclean X Ultra 20 jest już dostępna w sprzedaży. Cena wynosi 499 złotych, do wyboru są dwa kolory (czarny i miętowy), a na zestaw poza samym urządzeniem składają się: 2 główki, uchwyt ścienny oraz ładowarka indukcyjna.

Jest też dostępny rozszerzony zestaw Oclean X Ultra 20 S (z 3 główkami, uchwytem, ładowarką i podróżnym etui z funkcją ładowania). W tym przypadku cena wynosi 649 złotych.

Nieprzekonani mogą testować urządzenie przez 60 dni i w razie czego odesłać je, uzyskując pełny zwrot pieniędzy. Taką opcję znajdziesz w oficjalnym sklepie producenta.