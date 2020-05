Huawei Y8p to średniak z naprawdę dobrą specyfikacją, lecz czegoś mu brakuje

Premiery nieflagowych smartfonów w większości przypadków są zwykle dość nudne, bowiem urządzenia tej klasy raczej nieczęsto wyróżniają się czymś, co wywołałoby efekt WOW. O Huawei Y8p również można to powiedzieć – to kolejna propozycja dla masowego klienta, aczkolwiek zaoferuje mu naprawdę dużo. Użytkownik będzie jednak musiał przystać na jeden brak.

Po przeczytaniu wstępu zapewne domyślacie się, o co chodzi, dlatego nie ma sensu dłużej bawić się w kotka i myszkę. Nowy smartfon, podobnie jak wiele innych tej marki (i Honora), wprowadzonych na rynek w ostatnim czasie, w pełni bazuje na Huawei Mobile Services i platformie AppGallery, czyli nie ma dostępu do usług i aplikacji Google. Dla dużej części klientów może to być bariera nie do przejścia, ale coraz więcej osób deklaruje, że jest w stanie się tym pogodzić, szczególnie że HMS cały czas dynamicznie się rozwija (czasami nawet każdego dnia pojawia się coś nowego, ważnego z punktu widzenia użytkowników).

Huawei Y8p – specyfikacja

O ile kwestia wyższości GMS nad HMS (lub odwrotnie) jest tematem do dyskusji, tak warstwa czysto techniczna jest bardzo dobra, oczywiście jak na smartfon z tego segmentu i tej serii produktowej (jeśli ktoś chce więcej, niech spojrzy na Huawei P40 Lite lub Huawei P40 Lite 5G).

Huawei Y8p oferuje bowiem 6,3-calowy wyświetlacz OLED o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, moduły Bluetooth 5.0 i NFC, od 4 GB do 6 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty NM Card o maksymalnej pojemności 256 GB, Dual SIM (standby), akumulator 4000 mAh (ładowanie 5 V/2 A przez USB-C) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Na pokładzie Huawei Y8p znajdują się także pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0 (na przodzie) i potrójny 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.4) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zbierania danych o głębi (na tyle). Za obsłużenie wszystkich procesów odpowiada zaś ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A73 2,2 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,7 GHz) procesor HiSilicon Kirin 710F z grafiką ARM Mali-G51 MP4.

Huawei Y8p pracuje pod kontrolą Androida 10 z EMUI 10.1. Smartfon ma wymiary 157,4×73,2×7,75 mm i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Breathing Crystal i Midnight Black.

Huawei Y8p – cena, dostępność

Huawei nie ujawnił sugerowanej ceny tego modelu, nie podał też informacji na temat jego dostępności w sprzedaży. Niewykluczone jednak, że Huawei Y8p pojawi się w Polsce, podobnie jak Huawei Y6p i Huawei Y5p. Z drugiej strony, jeśli przyrównać go do bardzo podobnego Huawei P30 Lite, to właśnie ten ostatni wydaje się ciekawszą (mimo że starszą) propozycją dla przeciętnego klienta w kraju nad Wisłą z racji obecności GMS.

