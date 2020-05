Huawei P40 Lite 5G trafił do sprzedaży w Europie. Kosztuje tyle, ile Xiaomi Mi Note 10 Lite

Pierwsze, nieoficjalne doniesienia na temat Huawei P40 Lite 5G pojawiły się na początku tego tygodnia. Nie czekaliśmy długo na oficjalną premierę nowego smartfona Huawei – jego sprzedaż w Europie właśnie się rozpoczęła.

Huawei P40 Lite 5G – specyfikacja

Pomimo podobnej nazwy, model ten trochę różni się od Huawei P40 Lite. Smartfon obsługuje bowiem sieć 5G, co jest możliwe dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanego procesora ze zintegrowanym modemem 5G. Sercem Huawei P40 Lite 5G jest ośmiordzeniowy (1x ARM Cortex-A76 2,36 GHz + 3x ARM Cortex-A76 2,22 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,84 GHz; 7 nm) HiSilicon Kirin 820 z grafiką ARM Mali-G57 MP6 i jednordzeniowym chipem NPU.

Huawei P40 Lite 5G oferuje też poczwórny aparat na panelu tylnym z główną matrycą o rozdzielczości 64 Mpix z przysłoną f/1.8. Towarzyszą jej 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.4), 2 Mpix sensor do zbierania danych o głębi (f/2.4) i 2 Mpix „oczko” do zdjęć makro (f/2.4). Na przodzie, w okrągłym otworze w wyświetlaczu, umieszczono natomiast pojedynczy 13 Mpix z f/2.0.

A skoro o ekranie już mowa, to ten w Huawei P40 Lite 5G ma przekątną 6,5 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli. Jak podkreśla producent, jest to matryca OLED ze wsparciem dla obsługi technologii HDR10. Do tego smartfon oferuje 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także moduł NFC, Bluetooth 5.1, żyroskop, Dual SIM (5G w tym samym czasie może być aktywne tylko na jednej karcie) i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Huawei P40 Lite 5G pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem EMUI 10.1 (bez aplikacji i usług Google). Smartfon zasila zaś akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego 40 W. Całość ma wymiary 162,31x75x8,58 mm i waży 189 gramów.

Huawei P40 Lite 5G – cena, dostępność

Smartfon jest już dostępny w Niemczech, gdzie trzeba za niego zapłacić 399 euro. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, zielona i srebrna z różową poświatą. Tyle samo u naszych zachodnich sąsiadów kosztuje Xiaomi Mi Note 10 Lite w konfiguracji 6 GB/128 GB, który w Polsce ma być sprzedawany za 1699 złotych.

Na razie nie wiemy jednak, czy Huawei P40 Lite 5G pojawi się również w Polsce.

Źródło: Huawei