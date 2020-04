Huawei P30 Lite w nowej wersji dostępny w Polsce. W przedsprzedaży słuchawki FreeBuds 3 za 300 zł

Mimo że nowe smartfony Huawei nie mają dostępu do aplikacji i usług Google, to w sprzedaży wciąż dostępnych jest wiele modeli, które to oferują. Wśród nich jest Huawei P30 Lite, który na początku 2020 roku doczekał się nowej, ulepszonej wersji. Właśnie trafiła ona do Polski i w przedsprzedaży można ją kupić wraz ze słuchawkami bezprzewodowymi Huawei FreeBuds 3 za pół ceny.

Już na początku pojawia się pytanie, czy warto w 2020 roku kupić Huawei P30 Lite. Z jednej strony za dużo mniej, bo za 999 złotych, można kupić Huawei P40 Lite, który pod niemal każdym względem jest lepszy. W przeciwieństwie do P30 Lite z Google Mobile Services, P40 Lite nie oferuje dostępu do aplikacji i usług Google (jedynie Huawei Mobile Services), co dla niektórych klientów może być dużą niedogodnością, jeśli na przykład chcieliby korzystać z aplikacji bankowych i płatności zbliżeniowych Google Pay.

Huawei P30 Lite w nowej wersji dostępny w Polsce

W związku z tym wiele osób może spojrzeć w stronę zeszłorocznego Huawei P30 Lite, szczególnie teraz, gdy na polskim rynku zadebiutowała nowa wersja, która w niewiele wyższej cenie oferuje poprawę bardzo ważnych elementów. Wprowadzony właśnie do sprzedaży w Polsce wariant ma 6 GB RAM (vs 4 GB) i 256 GB pamięci wbudowanej (vs 128 GB), a na dodatek też aparat do selfie i rozmów wideo o wyższej rozdzielczości 32 Mpix (vs 24 Mpix).

Huawei P30 Lite 128 GB kosztuje aktualnie w Polsce 1299 złotych, natomiast sugerowaną cenę nowej wersji ustalono na 1399 złotych. W tej sytuacji zdecydowanie warto dopłacić te 100 złotych, gdyż można to potraktować jako inwestycję na przyszłość, w końcu smartfon kupuje się średnio na dwa lata, a z roku na rok aplikacje mają coraz wyższe wymagania. Konfiguracja 6 GB/256 GB powinna lepiej znieść upływ czasu.

Co więcej, jeśli ktoś zdecyduje się zamówić Huawei P30 Lite 6 GB/256 GB w przedsprzedaży, która potrwa od dziś, tj. 6 kwietnia, do 16 kwietnia 2020 roku włącznie, będzie mógł dobrać do smartfona słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 3 za 300 złotych, podczas gdy aktualnie w większości sklepów trzeba za nie zapłacić 549 złotych.

Oferta obecnie dostępna jest wyłącznie w sklepie internetowym Huawei i stacjonarnym w Westfield Arkadia (aktualnie zamkniętym z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2). Po zakończeniu przedsprzedaży smartfon będzie można kupić również w sieci Plus.

Poza ww. różnicami, nowa wersja Huawei P30 Lite jest identyczna jak konfiguracja 4 GB/128 GB.

Źródło: informacja prasowa

