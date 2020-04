Huawei przedstawia EMUI 10.1. Nowości jest naprawdę dużo

Wydawałoby się, że tak niewielka zmiana w numeracji nie wskazuje na to, żeby nowa wersja oprogramowania wprowadzała znaczące zmiany. Tymczasem EMUI 10.1 przynosi naprawdę dużo nowych funkcji i opcji oraz liczne udoskonalenia już dostępnych. Wiemy też, które smartfony i tablety marek Huawei oraz Honor otrzymają aktualizację.

Nakładka EMUI od zawsze była bogata w przeróżne opcje i bardzo często oferowała funkcje, które w „czystym Androidzie” pojawiały się dopiero później (lub nawet wciąż nie są dostępne, jak przewijany zrzut ekranu). Ostatnio przechodzi ona jednak ogromne zmiany – nie tylko z generacji na generację wizualnie wygląda lepiej i wydaje się bardziej uporządkowana, ale przede wszystkim Huawei implementuje w niej zaawansowane funkcjonalności, które bardzo ułatwiają życie użytkownikom. Kolejna aktualizacja wniesie ją na jeszcze wyższy poziom.

EMUI 10.1 – lista nowości

Po pierwsze, w najnowszej wersji interfejsu dodano aplikację MeeTime, która przede wszystkim służy do rozmów wideo. W ich trakcie użytkownicy mogą jednak udostępniać swojemu rozmówcy ekran swojego smartfona w czasie rzeczywistym. Może się to przydać na przykład w sytuacjach, gdy ktoś chciałby pokazać jakąś rzecz lub wytłumaczyć, w jaki sposób korzystać z jakiejś funkcji bądź aplikacji.

Co więcej, za pośrednictwem aplikacji MeeTime można także udostępniać obraz z podłączonej do smartfona kamerki sportowej oraz prowadzić rozmowy z wieloma osobami naraz.

Aplikacja MeeTime może łączyć się też z innymi urządzeniami marki Huawei (tabletami, telewizorami Huawei Vision i głośnikiem Sound X) – użytkownik ma możliwość przełączenia na rozmowy (głosowej/wideo) w każdym momencie na inny sprzęt.

Kolejną nowością w EMUI 10.1 jest możliwość przeglądania i wyszukiwania za pośrednictwem (na przykład) smartfona zdjęć i filmów zapisanych w pamięci wszystkich urządzeń marki Huawei podłączonych do tej samej sieci WiFi (smartfonów, tabletów i telewizorów Huawei Vision). W wyszukiwaniu pomaga sztuczna inteligencja – wystarczy wpisać frazę (na przykład) „kwiatek”, aby wyświetliły się wszystkie fotografie kwiatków.

W skład EMUI 10.1 wchodzi również asystentka głosowa Celia (w Polsce, przynajmniej na początku, nie będzie dostępna) oraz funkcja, pozwalająca sterować innymi urządzeniami marki Huawei (m.in. głośnikiem Sound X) czy elementami Smart Home. Aby ją wywołać, należy pociągnąć od lewego lub prawego dolnego rogu w stronę środka wyświetlacza. Co ciekawe, ma ona również sugerować określone akcje, w zależności od tego, co robi użytkownik (jeśli na przykład prowadzi rozmowę wideo, podpowie mu, żeby kontynuował ją na telewizorze Huawei Vision).

EMUI 10.1 to także bardzo rozbudowany multi-tasking. Po pociągnięciu od prawej lub lewej krawędzi ekranu (zadziała w obu przypadkach), wyświetla się dock z aplikacjami (można go dowolnie personalizować) – aby którąś uruchomić, należy dotknąć, przytrzymać i przeciągnąć reprezentującą ją ikonkę na górną bądź dolną część wyświetlacza (wówczas podzieli się on na dwie części).

Kolejność uruchomionych aplikacji na ekranie można dowolnie zmieniać (tzn. zamieniać je miejscami). Co więcej, mogą one „współpracować” między sobą – jeśli na przykład na jednej części otwarta jest galeria, a na drugiej klient e-mail, można przeciągnąć zdjęcie, aby dodać je do wiadomości. Podobnie to działa w przypadku tekstu pisanego i różnego rodzaju plików (dokumentów, PDF-ów itd.).

To jednak jeszcze nie koniec. W EMUI 10.1, gdy użytkownik ogląda film lub gra i otrzyma powiadomienie o przychodzącej wiadomości, po jego dotknięciu nie zostanie przeniesiony do aplikacji odpowiedzialnej za SMS-y, tylko wyświetli się ona w pływającym oknie.

EMUI 10.1 przynosi ze sobą też poprawę wydajności. Rozwiązanie o nazwie Deterministic Latency Engine redukuje reakcję systemu o 20,8% i średnią fluktuację latencji o 10,5% w porównaniu do EMUI 10. Oprócz tego, w nowej wersji interfejsu Huawei zwiększył bezpieczeństwo dzięki całkowitemu szyfrowaniu danych lokalnych i tych w chmurze podczas przesyłania. Dodatkowo o tę kwestię dbają programy PrivateSpace, App Lock i Password Vault.

W przypadku EMUI 10.1 warto jeszcze wspomnieć o dużym nacisku na funkcję udostępniania plików i innej zawartości pomiędzy urządzeniami marki Huawei. Za pomocą funkcji Huawei Share można szybko przesyłać pliki między smartfonami lub smart-telefonem i laptopem. Do tego jest opcja klonowania ekranu smartfona na wyświetlaczu komputera – użytkownik może m.in. kopiować tekst z tego pierwszego na ten drugi oraz otwierać na przykład filmy za pomocą programów komputerowych. A kiedy ktoś zadzwoni, można odebrać rozmowę wideo na laptopie oraz w każdej chwili przełączyć ją całkowicie na telefon.

Podobną funkcjonalność użytkownik może uzyskać po połączeniu smartfona z tabletem z serii MatePad. Z kolei w przypadku głośnika Sound X może szybko przesłać utwór ze smart-telefonu do niego, aby odtworzyć go z większą donośnością – wystarczy zbliżyć urządzenia do siebie. W analogiczny sposób można udostępniać sieć WiFi z routerem oraz zdjęcia i filmy na telewizor Huawei Vision.

EMUI 10.1 oferuje też „udoskonaloną technologię projekcji” Huawei Cast+, pozwalającą przesyłać grę ze smartfona na telewizor (rozgrywka ma być komfortowa dzięki niskim opóźnieniom w przesyłaniu obrazu). Z kolei funkcja Sound Booster umożliwia odtwarzanie w tym samym czasie dźwięku na smartfonie i głośniku Bluetooth.

EMUI 10.1 – lista smartfonów i tabletów, które otrzymają aktualizację

Producent zadeklarował, że w Chinach aktualizację do EMUI 10.1 otrzyma ponad 30 smartfonów i tabletów marek Huawei oraz Honor. Nie wszystkie są dostępne w Polsce, ale z tych, które są, można wymienić m.in.:

Dokładniejszą listę i harmonogram polskie oddziały Huawei i Honor prawdopodobnie opublikują w niedalekiej przyszłości, na razie tego jeszcze nie zrobiły.

Źródło: Huawei; Huawei, EMUI Weibo via xda-developers

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!