Pierwszą aplikacją bankową w AppGallery będzie mBank! Niestety, nieprędko

Siódmy maja w historii Huawei Mobile Services i samego AppGallery zapisze się ogłoszeniem bardzo ważnej informacji. Oto bowiem wkrótce, w autorskim sklepie Huawei, dostępna będzie pierwsza aplikacja bankowa – mBank. A co jeszcze ciekawego ma nam do przekazania Huawei? Jest kilka ciekawych informacji, którym warto poświęcić odrobinę czasu.

mBank w AppGallery! Ale nie dziś, nie jutro, ani nie w maju

Równo dwa miesiące temu na Tabletowo mogliście się zapoznać z obszernym wpisem na temat aplikacji bankowych w AppGallery. Zebraliśmy w jednym miejscu oświadczenia banków, które były dość jednoznaczne: żaden z nich nie pracuje nad udostępnieniem swoich aplikacji na Huawei Mobile Services.

Cóż, okazuje się, że od tego momentu trochę się zmieniło. Już niedługo do AppGallery trafi aplikacja mBanku. Jak szybko? Skoro Huawei zdecydował się ogłosić dobrą nowinę, można mniemać, że to kwestia niedługiego czasu – tygodnia, może dwóch. Niestety, prace nad aplikacją dopiero trwają, co oznacza, że aplikacja zostanie udostępniona dopiero w ciągu kilku kolejnych miesięcy. I jest to, niestety, oficjalna informacja od Huawei.

Tymczasem jedno jest pewne: funkcjonalność aplikacji mBanku ma być taka sama, jak w wersji na Androida i iOS.

Z Revolutem prowadzone są rozmowy, ale… na razie to tyle. Dwa miesiące temu przedstawiciel firmy wypowiedział się jednoznacznie: nie ma planów wprowadzenia Revoluta do AppGallery. Liczę jednak na to, że szybko się to zmieni.

Bonusy za korzystanie z AppGallery i nowe aplikacje

Huawei niezmiennie chwali się rozwojem swojego sklepu AppGallery. Aktualnie znajduje się w nim ponad 3 tysiące aplikacji po polsku, z czego 900 aplikacji pochodzi z Polski. Z tygodnia na tydzień rośnie liczba dostępnych programów, a do najważniejszych z nowości należy niewątpliwie AutoMapa, Allegro oraz Empik Go. I w związku z nimi przygotowane ciekawe promocje.

Wszyscy użytkownicy smartfonów Huawei (zarówno aktualnych, jak i dopiero wprowadzanych do sprzedaży) otrzymają konkretne bonusy:

AutoMapa : bezpłatny i bezterminowy dostęp,

: bezpłatny i bezterminowy dostęp, Allegro : 20 zł rabatu na pierwsze zakupy za min. 50 zł,

: 20 zł rabatu na pierwsze zakupy za min. 50 zł, Empik Go: Program Premium przez 3 miesiące za darmo.

Bonusy w Huawei Filmy dla użytkowników P40 Lite, P40 i P40 Pro

Do 15 lipca posiadacze Huawei P40 Lite mogą odebrać bonus w postaci dostępu do 3 filmów z oferty Rakuten TV w aplikacji Huawei Video (w Polsce znanej jako Huawei Filmy). W przypadku użytkowników Huawei P40 i Huawei P40 Pro jest to 10 filmów. Wartość bonusu w pierwszym przypadku wynosi 44,97 złotych, natomiast w drugim – 149,90 złotych.

Wystarczy w aplikacji Huawei Filmy przejść na środkowy panel i kliknąć w banner znajdujący się w górnej części aplikacji.

Nie wiem jak Wy, ale ja mocno trzymam kciuki za rozwój AppGallery. Huawei podjął się bardzo nierównej walki ze Stanami Zjednoczonymi (a może raczej nałożonym przez rząd embargiem na współpracę z amerykańskimi markami), a stawia temu czoło i walczy jak lew, bez żadnych kompleksów.

I choć widać wyraźnie, że AppGallery się rozwija, to wciąż korzystanie ze smartfonów z Huawei Mobile Services jest dość kłopotliwe. Bardzo solidnie opisałam to w mojej recenzji Huawei P40 Pro, do której odsyłam.

A na koniec dodam tylko jedną ciekawostkę, że Robert Lewandowski został ambasadorem Huawei na całą Europę.

źródło: Huawei