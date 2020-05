Premiera Huawei Y5p i Y6p. Niskie ceny i smartband za złotówkę!

Huawei zaprezentował odświeżone wersje swoich budżetowych smartfonów. Są to uaktualnione Y5 i Y6, tym razem z literką „p” w nazwie i gratisem przy zakupie w przedsprzedaży. Co jeszcze się zmieniło? Spójrzmy – oto Huawei Y5p i Huawei Y6p.

Specyfikacja Huawei Y6p

Większy, droższy i lepiej wyposażony jest Y6p, który będzie działał pod dyktando 8-rdzeniowego MediaTeka Helio P22 MT6762. Procesor będzie się posiłkował pamięcią 3 GB RAM, a na dane producent przewidział 64 GB pamięci, którą będzie można rozszerzyć poprzez kartę pamięci aż do 512 GB. Treści będą wyświetlane na ekranie LCD o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1600 na 720 pikseli. Warta odnotowania jest zdecydowanie mniejsza bródka.

Aparat główny to już rynkowy standard, czyli trzy moduły: 13 Mpix, 5 Mpix oraz 2 Mpix. Przedni aparat to z kolei umieszczone w łezce 8 Mpix. W porównaniu do poprzedniej wersji powiększył się akumulator, który ma teraz pojemność 5000 mAh (w porównaniu do 3000 mAh w wersji poprzedniej) i funkcję ładowania zwrotnego. Telefon będzie działał na Androidzie w wersji 10 i EMUI 10.1.

Sugerowana przez Huawei cena to 599 złotych w przedsprzedaży. W tej cenie jest bonus w postaci łączności NFC, której nie było w wersji telefonu z 2019 r.

Specyfikacja Huawei Y5p

Drugi zaprezentowany model jest mniejszy i słabiej wyposażony, ale też dużo tańszy. Huawei Y5p podobnie, jak większy bliźniak, będzie działał na działał na bazie 8-rdzeniowego MediaTeka Helio P22 MT6762. W tym modelu do dyspozycji będzie jednak jedynie 2 GB RAM. Wbudowana pamięć to 32 GB, ale podobnie jak w droższym modelu będzie można ją rozszerzyć aż do 512 GB.

Przekątna ekranu w „starodawnym” dwubelkowym stylu ma 5,45 cała i rozdzielczość 1440 na 720 pikseli. Zestaw aparatów to pojedynczy aparat główny – 8 Mpix i kamerka do selfie – 5 Mpix. Smartfon także będzie działał na Androidzie w wersji 10 i EMUI 10.1.

Cena w przedsprzedaży to 399 złotych.

Gratis dla chętnych

Przy zakupie powyższych smartfonów w przedsprzedaży można liczyć na niemal darmową (bo za złotówkę) opaskę inteligentną. W przypadku Huawei Y6p będzie to model Huawei Band 4, a przy zakupie Huawei Y5p – Huawei Band 3e.

Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ liczba opasek w promocji jest ograniczona.