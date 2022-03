Nowy Samsung trafił do sprzedaży w Polsce

Nie spodziewaliśmy się, że nowy smartfon Samsunga tak szybko trafi do sprzedaży w Polsce. Tymczasem tak się właśnie stało – Samsung Galaxy M23 ujrzał światło dzienne zaledwie kilka dni temu, a już można go kupić w kraju nad Wisłą. Ile kosztuje?

Nowy Samsung Galaxy M23 już dostępny w Polsce. Jaka cena?

Samsung zaanonsował ten smartfon bez większej pompy kilka dni temu razem z Galaxy M33. Wówczas nie otrzymaliśmy informacji na temat dostępności Galaxy M23 ani jego sugerowanej ceny. Nie musieliśmy jednak długo na nie czekać, ponieważ równie „po cichu” nowy Samsung pojawił się w Polsce.

źródło: Samsung

Samsung Galaxy M23 to propozycja z przełomu niskiej i niższej średniej półki. Smartfonowi nie można zarzucić nic poważnego, co by go zdyskwalifikowało na amen. Jednocześnie nie można powiedzieć, aby nowy Galaxy wyróżniał się na tle bezpośredniej konkurencji. Mnie prywatnie bardzo podoba się design jego panelu tylnego w zielonej wersji kolorystycznej, ale to oczywiście opinia, nie fakt.

Smartfon wyposażono w wyświetlacz TFT o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli, jednak nie wiadomo, z jaką maksymalną częstotliwością odświeża on obraz, gdyż Samsung nie podał takiej informacji. Podobnie nie sprecyzował, jaki procesor umieścił we wnętrzu Galaxy M23, ale wiadomo, że ma on modem 5G, bo obsługuje sieć 5G.

Nowy Samsung Galaxy M23 ma również cztery aparaty – jeden o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie oraz trzy na panelu tylnym: 50 Mpix, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Do tego na jego pokładzie znajduje się 4 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB), czytnik linii papilarnych i akumulator o pojemności 5000 mAh.

Samsung Galaxy M23 jest już dostępny w sklepie RTV Euro AGD w cenie 1299 złotych. To dość wysoka kwota, jak za smartfon z taką specyfikacją, ale nie można powiedzieć, żeby taka cena była dla nas zaskoczeniem. Nawet POCO, które do tej pory sprzedawało swoje smartfony za grosze, wyraźnie podniosło ceny – zob. POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro.

źródło: RTV Euro AGD

Mimo wszystko Samsung Galaxy M23 będzie znacznie bardziej atrakcyjną propozycją, gdy trochę stanieje. A z pewnością stanie się to już wkrótce.