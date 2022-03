Poznaliśmy cenę nowego Samsunga w Europie

Samsung sukcesywnie wprowadza na rynek kolejne nowe smartfony. W sprzedaży dostępne są już Galaxy A53 5G i Galaxy M23 5G, a wkrótce na sklepowe półki trafią też inne modele, w tym Galaxy M33 5G. Właśnie poznaliśmy jego oficjalną cenę w Europie.

Znamy cenę smartfona Samsung Galaxy M33 5G w Europie

Smartfon ujrzał światło dzienne wraz z Galaxy M23 5G na początku marca 2022 roku. Dziś jego rychłe wprowadzenie do sprzedaży oficjalnie zapowiedział niemiecki oddział producenta. Sprzedaż Galaxy M33 5G rozpocznie się u naszych zachodnich sąsiadów 8 kwietnia 2022 roku. Samsung podał od razu jego rekomendowaną cenę – ustalono ją na 349 euro, co przy obecnym kursie jest równowartością ~1660 złotych.

źródło: Samsung

Dostępność smartfona w Polsce wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli jednak trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą, powinien kosztować 1599 złotych. Cena Galaxy M23 5G została bowiem ustalona w Niemczech na 289 euro, co jest równowartością ~1380 złotych, a na polskim rynku model ten sprzedawany jest za 1299 złotych. Mimo wszystko to wciąż tylko przypuszczenia – czekamy na oficjalny komunikat polskiego oddziału marki.

Cena wskazuje, że mamy do czynienia ze smartfonem ze średniej półki i jego specyfikacja to potwierdza. Urządzenie może się pochwalić przede wszystkim wyświetlaczem TFT z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ekran ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+ 2408×1080 pikseli. W jego górnej części, w wycięciu w kształcie litery „V”, umieszczono 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Na tyle smartfona znajdują się natomiast cztery aparaty: główny 50 Mpix z przysłoną f/1.8 oraz 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123°, a także dwa po 2 Mpix (f/2.4) każdy – jeden do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi do zdjęć z rozmytym tłem. Na boku umieszczono z kolei czytnik linii papilarnych.

Specyfikacja Galaxy M33 5G obejmuje również procesor 5 nm z modemem 5G oraz 128 GB pamięci wbudowanej i 6 GB RAM wraz z funkcją RAM Plus, która jest w stanie zagospodarować część pamięci wewnętrznej, aby zwiększyć wydajność aplikacji (nawet do 6 GB „wirtualnej pamięci”). Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W (przez port USB-C; USB 2.0; ładowarka 25 W sprzedawana osobno).

źródło: Samsung

Galaxy M33 5G obsługuje też karty microSD o pojemności do 1 TB, ma dwa (dedykowane) sloty na karty SIM w formacie nano i Bluetooth 5.1 oraz oferuje moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Do tego jest również technologia Dolby Atmos, która wspiera dźwięk stereo na słuchawkach i głośnikach stereo (sam smartfon ma tylko jeden głośnik).

Urządzenie ma wymiary 165,4×76,9×8,4 mm i waży 198 gramów.