Polsat Box Go przygotował specjalną funkcję dla fanów piłki nożnej

Jeśli jesteś abonentem Polsat Box Go, a do tego fanem piłki nożnej, to mamy dla Ciebie naprawdę dobre informacje. Platforma wzbogaciła się o nową funkcję, dzięki której śledzenie meczów Ligi Mistrzów UEFA wchodzi na zupełnie nowy poziom. Jaką nowość przygotował serwis?

Polsat Box Go zyskuje statystyki meczowe

Z pewnością ta informacja ucieszy wielu kibiców. Polsat Box Go wprowadził innowacyjną funkcję, dzięki której pasjonaci sportu będą mieli dostęp do szerszej gamy informacji na temat meczy Ligi Mistrzów UEFA. Nowe opcje pozwalają na uzyskanie dodatkowych danych m.in. na temat piłkarzy, składów, statystyk meczowych, bramek oraz rzutów karnych, a do tego są one dostępne w czasie rzeczywistym.

źródło: Polsat Box Go

Ta nowość będzie dostępna na wszystkich meczach Ligi Mistrzów UEFA. Okazję do sprawdzenia jej działania macie już dziś wieczorem, ponieważ właśnie rozpoczynają się spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Najbliższe mecze to:

wtorek, 7 marca, godz. 20:50 – Benfica Lizbona – Club Brugge, Chelsea Londyn – Borussia Dortmund,

środa, 8 marca, godz. 20:50 – Bayern Monachium – Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur – AC Milan.

wtorek, 14 marca, godz. 20:50 – FC Porto – Inter Mediolan, Manchester City – RB Lipsk.

środa, 15 marca, godz. 20:50 – SSC Napoli – Eintracht Frankfurt, Real Madryt – Liverpool F. C.

Tryb statystyk. Jak to działa?

Firma w swoim komunikacie informuje, że z nowej funkcji mogą skorzystać wszyscy klienci w ramach pakietu Polsat Box Go Sport podczas korzystania z platformy przez stronę internetową w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera i Microsoft Edge (w aktualnej oraz 2 poprzednich wersjach), a także na smartfonach. W przypadku oglądania transmisji meczu na smartfonie z systemem operacyjnym Android wymagane jest, by był on w wersji 9 lub wyższej.

Nowa funkcja zapewnia kibicom – w czasie trwania całego spotkania – możliwość dostępu do szerokiej gamy statystyk meczowych, ale również do personalizowania informacji, które będą wyświetlać się na ekranie. Usługa dostępna jest na żądanie w dowolnym momencie meczu. Dzięki niej kibice nie tylko mogą prześledzić informacje dotyczące samego spotkania czy biorących w nim udział piłkarzy, ale także ponownie obejrzeć przegapione przez siebie bramki i najważniejsze momenty meczu.