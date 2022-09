Polsat Box Go leży! To sobie obejrzałeś mecz Bayern – Barcelona

Mecz sezonu, Bayern – Barca, a Polsat Box Go po prostu nie działa! Nawet nie będziemy wiedzieli, jak mocno Robert Lewandowski zawziął się w grze przeciwko swoim niedawnym kolegom z Monachium.

Polsat Box Go leży zabity, nie żyje

Polast box go w ogóle się nie chce załadować, kasa pobrana, strona nie działa, zajeb… to pooglądałem lige mistrzów

Za co ja płacę te 40 zł?

Specjalnie wykupiłem pakiet na polsat go dla ligi mistrzów, a teraz nie da się wlaczyc

Wykupiłem tylko dla LM Mam nadzieje ze oddadzą pieniądze. Jak nie potrafią czegoś robić to niech się za to nie biorą! Banda nieudaczników zaskoczona zwiększonym zainteresowaniem.

To tylko kilka wypowiedzi osób, które chciały obejrzeć dzisiejszy mecz piłkarski Ligi Mistrzów. Bayern Monachium spotyka się z piłkarzami FC Barcelona, co już samo w sobie jest wydarzeniem. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że Robert Lewandowski, który spędził w Bayernie ładnych parę lat, teraz gra w ofensywie przeciwko swoim niedawnym kolegom z boiska – tym razem w barwach Barcelony. I co z tego? Ano nic, bo Polsat Box Go postanowił się wysypać na transmisji online na żywo.

Jak człowiek widzi takie zapowiedzi, a potem komunikaty o niedostępności serwerów, to się w nim gotuje (fot. Tabletowo)

„UPS! Błąd wewnętrzny serwera”

Komunikat o takiej treści pojawia się na ekranie chyba każdemu, kto w tym momencie próbuje zalogować się do Polsat Box Go. Jak wyjaśnia dalsza część planszy, „Serwer napotkał niespodziewane problemy. Nie możemy obsługiwać Twojego zapytania. Spróbuj ponownie później”.

Później znaczy kiedy – po meczu? Jakim cudem Polsat nie spodziewał się, że ludzie będą chcieli obejrzeć spotkanie?

Chciałem kupić Ligę Mistrzów.

Polsat Box Go działa super. pic.twitter.com/6r7U1uZyQJ — Wuja Jurek 🇵🇱⚽️ (@WujaJurek) September 13, 2022

Nic dziwnego, że tysiące widzów traci nerwy przed komputerami i telewizorami. W serwisie downdetector.pl mnożą się skargi, a fanpage Polsat Box Go na Facebooku pęka w szwach od niepochlebnych opinii i żądań o zwrot pieniędzy. Już teraz kibice zapowiadają pozew zbiorowy przeciwko Polsatowi.

Jeśli macie okazję, sprawdźcie aplikację na smart TV – niektórym podobno działa!

CANAL+ Online też potrafi się wykrzaczyć

Nic dziwnego, że wielu poszukuje alternatywnego sposobu na oglądanie meczu Bayern Monachium – FC Barcelona. Tylko że jedna zła wiadomość goni drugą – CANAL+ Online też nie radzi sobie z nadzwyczaj dużym zainteresowaniem.

Szkoda słów na to, co w tym momencie się dzieje w Polsat Box Go i CANAL+ Online. Nie zdziwimy się, jeśli niektórym przejdzie ochota na oglądanie meczu w jakiejkolwiek formie. A przecież podobna sytuacja miała miejsce w kwietniu przy okazji innego meczu Ligi Mistrzów – Real Madryt vs Chelsea. Ktoś nie potrafił wyciągnąć wniosków z własnych błędów.

[Aktualizacja] Wygląda na to, że większość użytkowników Polsat Box Go może już swobodnie oglądać mecz. Jednak dla części z nich nadal jest on niedostępny.