To dobry moment, żeby kupić Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite został zaanonsowany w Polsce wraz z flagowymi Xiaomi 13 i 13 Pro, ale nie trafił do sprzedaży razem z nimi. Smartfon będzie dostępny już od 8 marca 2023 roku w atrakcyjnej promocji na start, która może Was zainteresować. Sprawdźcie, co możecie zyskać i w jaki sposób.

Promocja na Dzień Kobiet na smartfon Xiaomi 13 Lite

Choć model z dopiskiem „Lite” został zaanonsowany tego samego dnia, co flagowe smartfony z tej samej rodziny, to jednak osobiście odniosłem wrażenie, że został on potraktowany po macoszemu. Producent nie podał bowiem jego ceny – poznaliśmy ją dopiero później, gdy pojawił się on na stronie chińskiej firmy.

W Polsce sprzedawana będzie wyłącznie wersja z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD). Za ile? Za 2499 złotych. Do wyboru dostaniecie trzy wersje kolorystyczne: czarną, niebieską i różową.

Sprzedaż smartfona rozpocznie się już jutro, tj. 8 marca 2023 roku. W autoryzowanych sklepach – dystrybutorach urządzeń marki Xiaomi: Mi-Home.pl, Mi-Store.pl i MiMarkt.pl, a także u operatorów komórkowych do 19 marca 2023 roku (lub do wyczerpania zapasów) potrwa promocja, w ramach której będziecie mogli otrzymać 250 złotych zwrotu po zakupie tego smartfona.

Zwrot 250 złotych po zakupie Xiaomi 13 Lite

Jej szczegóły zostaną udostępnione dopiero jutro, ale po nabyciu Xiaomi 13 Lite u wskazanych partnerów będziecie musieli zarejestrować zakup na stronie promocjexiaomi.pl, załączając skan bądź zdjęcie dowodu zakupu oraz pudełka z numerem IMEI urządzenia, a także podając numer konta bankowego, na który otrzymacie zwrot w wysokości 250 złotych. Podobna promocja została przygotowana pod koniec 2022 roku – wówczas objęto nią smartfony z serii Xiaomi 12T. Regulamin nie jest jeszcze dostępny, dlatego nie wiemy, ile pieniędzy przewidziano w puli na zwroty.

Uwzględniając promocję, zakup tego smartfona będzie kosztował Was 2249 złotych. To wciąż dość sporo, jednak mimo wszystko taniej, a na dodatek za te pieniądze otrzymacie bardzo dobrze wyposażony sprzęt. Jego specyfikacja obejmuje bowiem między innymi:

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (402 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z adaptacyjną częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz oraz wsparciem dla HDR10+ i Dolby Vision,

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) z modemem 5G,

pamięć flash typu UFS 2.2,

dwa aparaty na przodzie – 32 Mpix o kącie widzenia 100° + 8 Mpix czujnik głębi z dwoma diodami doświetlającymi,

trzy aparaty na tyle – 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

moduł NFC, WiFi 6 i emiter podczerwieni,

akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W (do 100% w 40 minut).

Xiaomi 13 Lite ma wymiary 159,2×72,7×7,23 mm i waży 171 gramów.