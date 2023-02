Opera zaimplementuje Chat GPT w przeglądarce

Opera dołącza do wyścigu sztucznej inteligencji w przeglądarkach, ponieważ zamierza zaimplementować Chat GPT w swoim oprogramowaniu. Ma to pozwolić na jeszcze bardziej spersonalizowane i intuicyjne doświadczenia użytkownika podczas korzystania z przeglądarki. W ten sposób Opera staje się konkurentem Microsoftu oraz Google, którzy również planują wykorzystanie modeli AI w swoich produktach.

Do czego posłuży Chat GPT w przeglądarce?

Opera pochwaliła się zamiarem implementacji Chatu GPT do przeglądarki na swoim blogu. Firma podkreśla, że wraz z rozwojem usług opartych na sztucznej inteligencji zmieniają się możliwości produktów oraz oczekiwania użytkowników. Wzrost zainteresowania AI spowodował, że ChatGPT w rekordowym czasie osiągnął ponad 100 milionów użytkowników. Integracja Opery z AI to kontynuacja trendu przeglądarki, która zapewnia bezpośredni dostęp do popularnych platform internetowych, takich jak TikTok, Instagram czy WhatsApp bezpośrednio ze swojego paska bocznego.

Postrzegamy rozwój Generative Intelligence jako początek nowej przyszłości, w której twórcy aplikacji konsumenckich, tacy jak Opera, będą mogli budować doświadczenia na platformach opartych na sztucznej inteligencji. Cieszymy się, że obserwujemy szybkie wdrażanie programów programistycznych dla rozwiązań takich jak Google Bard, i zaczynamy tworzyć i wdrażać nowe doświadczenia w przeglądaniu stron internetowych, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe do osiągnięcia Per Wetterdal , szef ds. partnerstw strategicznych i ekosystemu sztucznej inteligencji.

Przycisk funkcji „skróć” w przeglądarce (źródło: Opera)

Opera planuje rozszerzyć swoją przeglądarkę o popularne usługi oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, nie tylko umieszczając je w pasku bocznym. Firma pracuje również nad nowymi funkcjami, które będą współpracować z AI. Jedną z tych funkcji jest „Skróć”. Jak nietrudno się domyślić, funkcja ta pozwoli na generowanie krótkich podsumowań dotyczących dowolnej strony lub artykułu. Opera skupia się więc na rozwiązaniach AI, które filtrują i podsumowują treści w sposób łatwiejszy dla użytkowników.

AI to nie tylko Opera. Konkurencja nie śpi

Przy okazji opisywania planów Opery warto wspomnieć, że konkurencja również prężnie pracuje nad tym, by wykorzystać AI w swoich produktach. Niedawno Google ogłosiło, że w odpowiedzi na popularność Chatu GPT stworzy swoją wersję czatu ze sztuczną inteligencją.

Projekt nosi nazwę Bard i ma zostać zaimplementowany do wyszukiwarki Google. Sztuczna inteligencja będzie w stanie przetwarzać rozbudowane pytania użytkowników i odpowiadać na nie w wyczerpujący sposób, a nie tylko podrzucając linki do odpowiednich stron internetowych. Obecnie ten projekt trafił do testerów, a w ciągu najbliższych tygodni ma zostać udostępniony na większą skalę.

Microsoft planuje udostępnić nową, ulepszoną wersję swojej wyszukiwarki Bing, która również ma korzystać z dobroci AI w podobny sposób jak wyżej opisane narzędzie Google. Microsoft ogłosił, że właściwie wymyślił wyszukiwanie na nowo. Możliwe, że taka zmiana przyczyni się do pewnego wzrostu użytkowników przeglądarki Microsoftu, ale raczej nie spowoduje tego, że będzie ona w stanie zagrozić Google.