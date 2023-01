Na CANAL+ wraca Ekstraklasa oraz… podwyżki

Ta informacja na pewno ucieszy wszystkich kibiców piłki nożnej. Po zimowej przerwie polska Ekstraklasa powraca na ekrany telewizorów na CANAL+. Niestety, wraz z rozpoczęciem wiosennej rundy rozgrywek, fani będą musieli zmierzyć się z podwyżką abonamentu.

Ekstraklasa wraca po przerwie zimowej

Już dzisiaj rozpocznie się wiosenna runda rozgrywek PKO Ekstraklasy. Z tej okazji, CANAL+ przygotował niespodziankę dla kibiców piłki nożnej. Piątkowe spotkanie 18. kolejki PGE FKS Stal Mielec – Lech Poznań będzie transmitowane na otwartym kanale YouTube CANAL+ SPORT. Początek meczu o 20:25, a spotkanie skomentują Michał Mitrut i Grzegorz Mielcarski. Będzie to pierwsza transmisja meczu PKO BP Ekstraklasy na YouTube w historii.

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy są dostępne na kanałach sportowych CANAL+ oraz w usłudze CANAL+ online.

Jakie mecze czekają na fanów polskiej ligi w najbliższy weekend? Oprócz wspomnianego już meczu PGE FKS Stal Mielec – Lech Poznań, już dziś o 17:40 rozpocznie się mecz Miedź Legnica – Radomiak Radom.

W sobotę 28 stycznia o 14:40 rozpocznie się spotkanie Warta Poznań – Raków Częstochowa, o 17:00 Widzew Łódź – Pogoń Szczecin, a o 19:40 Śląsk Wrocław – KGHM Zagłębie Lubin.

Z kolei w niedzielę na fanów piłki nożnej czekają trzy spotkania: o 12:10 Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, o 14:40 Legia Warszawa – Korona Kielce oraz mecz Lechia Gdańsk – Wisła Płock, który rozpocznie się o 17:00.

Niestety, fani będą musieli zmierzyć się nie tylko z brakiem wolnego czasu przez intensywny plan transmisji, ale również z podwyżkami.

Ceny CANAL+ idą w górę

Przypomnijmy, że na początku września zmienił się cennik CANAL+ online. Cena podstawowego pakietu CANAL+ została podniesiona z 45 złotych do 49 złotych miesięcznie. Cena pakietu Seriale i Filmy pozostała jednak bez zmian.

Cennik ofert łączonych również uległ zmianie. W przypadku pakietu Seriale i Filmy cena za zestaw z dostępem do HBO Max wynosi od 6 września 2022 roku 49 złotych, a do Netflixa – 59 złotych, co oznaczało wzrost o 10 złotych. Cena paczki z dostępem do HBO Max i Netflixa została podniesiona z 59 złotych do 79 złotych miesięcznie, co oznaczało wzrost o 20 złotych.

Nowy cennik wraz z dostępnymi promocjami (źródło: CANAL+)

CANAL+ podniósł ceny pakietów ENTRY+ SPORT i ENTRY+ SUPERFILM, ale na otarcie łez wprowadził nową promocję na najtańszy pakiet ENTRY+ Przez pierwsze 12 miesięcy, dostęp do kanałów z tego pakietu będzie kosztował 10 złotych miesięcznie. Po tym okresie cena wróci do standardowej opłaty 15 złotych miesięcznie.

Cena pakietu z kanałami sportowymi zostanie podniesiona o 10 złotych, co oznacza, że będzie kosztował 70 złotych miesięcznie. Natomiast cena pakietu dla miłośników filmów zostanie podniesiona o 5 złotych, co oznacza, że będzie kosztował 95 złotych miesięcznie.