Biedronka otwiera nowy sklep internetowy. Oczywiście nie ominą nas promocje!

Biedronka poinformowała, że już niebawem otworzy swój nowy sklep internetowy, w którym znajdą się artykuły przemysłowe. Sieć sklepów przewidziała szereg akcji promocyjnych, m.in. hity cenowe dostępne w każdą środę oraz niedzielę, a także prezenty dla klientów.

Biedronka otwiera sklep internetowy

Biedronka to jedna z najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce, której oferta opiera się głównie na artykułach spożywczych. Portugalskie konsorcjum (właściciel sieci sklepów) postanowiło jednak pójść o krok dalej i otworzyć się szerzej na działalność w internecie – w końcu rozwój e-commerce w ostatnich latach jest imponujący. Od poniedziałku, 22 sierpnia 2022 roku, działać będzie sklep internetowy Home, w którego ofercie znajdą się artykuły przemysłowe.

„Oferta nowego sklepu internetowego Biedronka Home liczy ponad 1200 artykułów i podzielona jest na kilka kategorii: Dom i Ogród, Dziecko, Warsztat i Auto, Kuchnia, Sport i Hobby, Zdrowie i Uroda, Elektronika oraz Moda. Sklep dostępny jest całą dobę, 7 dni w tygodniu” Informacja prasowa Biedronki

1200 produktów w ofercie

Sklep poinformował, że w ofercie znajdzie się aż 1200 produktów. Te zostały podzielone na kilka kategorii, takich jak:

Dom i ogród,

Warsztat i Auto,

Dziecko,

Kuchnia,

Sport i Hobby,

Zdrowie i Uroda,

Elektronika,

Moda.

Na klientów czeka więc osiem kategorii, ale prawdopodobnie oferta dość szybko zostanie rozszerzona. Oczywiście nas najbardziej interesuje to, co takiego znajdziemy w sekcji elektroniki. Może do oferty wpadną jakieś tanie tablety?

To zresztą nie jedyne rzeczy, jakie będzie można kupić w najbliższych dniach w Biedronka Home. Sklep dla pierwszych klientów ma przygotowane prezenty w postaci odzieży z logo firmy, a w każdą środę oraz niedzielę dostępne będą hity cenowe.

Akcja promocyjna oparta na hitach cenowych polegać będzie na wybieraniu przez sklep specjalnych artykułów, które mają zyskiwać w konkretnych dniach duże rabaty. Trzeba jednak uważać, ponieważ – jak to bywa w tego typu akcjach – promocyjne produkty dostępne będą do wyczerpania zapasów, a co za tym idzie, mogą szybko znikać ze sklepu.

Biedronka ma swoją aplikację mobilną, gdzie dostępne są gazetki, kupony, a także cyfrowa wersja karty Moja Biedronka. Otworzenie sklepu internetowego to kolejny ruch, który ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów.