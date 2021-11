Poczta Polska przeprowadza rewolucję w usługach kurierskich. Zbuduje też sieć zewnętrznych automatów paczkowych

Poczta Polska poinformowała o rewolucyjnej zmianie w ofercie usług paczkowych w obrocie krajowym. Ponadto zapowiedziała również dynamiczny rozwój własnej sieci zewnętrznych automatów paczkowych pod marką Pocztex Automat. Strategicznym partnerem w zakresie lokalizacji maszyn jest Jeronimo Martins Polska S.A. (właściciel sieci sklepów Biedronka).

Usługi kurierskie Pocztex – całkowita rewolucja w ofercie Poczty Polskiej

Oferta usług paczkowych w obrocie krajowym zostanie diametralnie uproszczona – docelowo ma się składać wyłącznie z dwóch produktów: paczki powszechnej i przesyłki kurierskiej Pocztex. Obecnie dostępne, tj. Paczka+, Expres 24, Kurier 48, Kurier Miejski, Kurier Krajowy i Kurier Bezpośredni, znikną z oferty – zostaną zastąpione usługami pod marką Pocztex i będą realizowane w standardzie D+1 (dostawa następnego dnia po nadaniu).

fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Klienci będą mogli wybrać dostawę pod wskazany adres (Pocztex Kurier), do punktu odbioru (Pocztex Punkt; obecnie jest dostępnych ponad 17 tysięcy lokalizacji w całej Polsce) oraz do automatów paczkowych (Pocztex Automat). W wybranych miastach przesyłka zostanie dostarczona nawet tego samego dnia (D+0).

Nowa odsłona usługi Pocztex to nasza odpowiedź na intensywny rozwój sektora eCommerce wynikający z faktu zmian preferencji klientów, coraz częściej wybierających zakupy w sieci i oczekujących szybkiej realizacji zamówienia. Wprowadzane przez nas zmiany w usłudze są kompleksowe: od wprowadzenia nowej oferty, przebudowy całej sieci logistycznej, rebrandingu wizerunkowego, po wprowadzenie nowej strony www.pocztex.pl. Pocztex przyspiesza i staje się nowocześniejszy i bliższy klientom – przesyłki kurierskie będą doręczane następnego dnia po nadaniu, a w wybranych miastach nawet tego samego dnia. Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

Do dyspozycji klientów zostaje oddanych pięć formatów przesyłek: S, M, L, XL i 2XL. Co ważne, opłata uzależniona jest od wybranego formatu, a nie od wagi paczki (w każdym przypadku górny limit to 20 kg). Ceny zaczynają się od 12,50 złotych (format S, doręczenie do automatu paczkowego). Warto jednak zauważyć, że dostawa do automatu nie jest dostępna dla formatów XL i 2XL (ten ostatni w dodatku tylko w opcji kurierskiej pod wskazany adres).

Poczta Polska zbuduje własną sieć zewnętrznych automatów paczkowych

Poczta Polska podpisała umowę na dostawę 2000 automatów paczkowych z konsorcjum P2A BOX sp. z o. o. i Pakpobox Ltd. Zostaną one uruchomione do końca 2022 roku, aczkolwiek „pierwsze kilkaset” ma być udostępnione klientom już wiosną przyszłego roku.

Strategicznym partnerem w budowie własnej sieci automatów paczkowych jest Jeronimo Martins Polska S.A. Maszyny zostaną uruchomione w pierwszej połowie 2022 roku przy sklepach sieci Biedronka w co najmniej 750 lokalizacjach.

fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Automaty paczkowe Poczty Polskiej będą wyposażone w ekran dotykowy oraz terminal płatniczy do płatności kartą i BLIK w przypadku przesyłek pobraniowych, a także udogodnienia dla klientów o szczególnych potrzebach, takie jak specjalna klawiatura dla osób niewidomych i niedowidzących czy obsługa głosowa.

Co ciekawe, Poczta Polska postawi maszyny w różnych kolorach – bazowe to ecru, popielaty, czerwony i zielony, aczkolwiek przewidziano również możliwość dostosowania koloru urządzenia do specyficznych, indywidualnych wymagań danej lokalizacji, na przykład przy obiektach zabytkowych.

Automaty paczkowe Pocztex mają występować w dwóch wielkościach – w zależności od gabarytów, będą miały 60 lub 80 skrytek.