Gdzie i jak tankować taniej w wakacje? Zestawienie ofert i promocji

Wakacje to okres wzmożonych wyjazdów, dlatego wiele osób może zastanawiać się, gdzie i jak tankować taniej. W tym artykule znajdziecie zestawienie ofert specjalnych i promocji, dzięki którym dostaniecie rabat na paliwo lub zatankujecie lepsze paliwo w cenie tańszego.

Jak tankować taniej na stacjach PKN Orlen?

Od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku na stacjach PKN Orlen trwa Letnia promocja rabatowa. Może z niej skorzystać każdy klient, który posiada zarejestrowaną, plastikową kartę programu Orlen Vitay lub korzysta z aplikacji na urządzenia mobilne – program można pobrać ze Sklepu Google Play (na Androida) i Apple App Store (na iOS).

Osoby, które posługują się plastikową kartą programu Orlen Vitay, muszą po prostu pokazać ją przy kasie. Z kolei osoby, które korzystają z aplikacji na urządzeniach mobilnych, wcześniej muszą aktywować kupon rabatowy przed każdym tankowaniem. PKN Orlen udostępni trzy kupony rabatowe do 31 lipca i trzy do 31 sierpnia 2022 roku.

W okresie od 1 do 31 lipca oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku każdy klient może trzykrotnie otrzymać rabat w wysokości 30 groszy na każdy litr paliwa. Podczas jednego tankowania może zatankować maksymalnie 50 litrów benzyny lub oleju napędowego z rabatem. Gaz LPG nie bierze udziału w promocji. Ponadto osoby, posiadające Kartę Dużej Rodziny, otrzymają dodatkowe 10 groszy rabatu na paliwo, jeśli pokażą ją przed płatnością.

PKN Orlen

Co ważne: aby otrzymać rabat na paliwo, należy zapłacić w kasie lub u mobilnego kasjera (gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM) – promocja nie uwzględnia płatności z wykorzystaniem Orlen Pay oraz innych metod. Ponadto PKN Orlen daje zniżkę tylko po zatankowaniu benzyny lub oleju napędowego do baku pojazdu. Rabat na paliwo nie kumuluje się z innymi promocjami i programami rabatowymi.

Regulamin promocji pod nazwą „Letnia promocja rabatowa” (PDF)

Jak tankować taniej na stacjach LOTOS?

Promocja obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. W jej trakcie, w każdym miesiącu, klient może trzykrotnie otrzymać rabat na paliwo w wysokości 30 groszy na każdy litr – rabat przysługuje na benzyny (Pb) i oleje napędowe (ON). Promocją nie jest objęty gaz LPG. Podczas jednego tankowania rabat na paliwo zostanie przyznany maksymalnie na 50 litrów benzyny lub oleju napędowego.

Aby otrzymać rabat na paliwo na stacjach LOTOS, należy wcześniej zalogować się na swoje konto w aplikacji Navigator (dostępna na Androida i na iOS) lub na stronie lotosnavigator.pl, a następnie aktywować kupony rabatowe. LOTOS udostępni trzy kupony w lipcu (ważne do 31 lipca 2022 roku) i trzy w sierpniu (ważne do 31 sierpnia 2022 roku). Każdy kupon jest jednorazowy i uprawnia do otrzymania rabatu podczas jednego tankowania.

LOTOS

W regulaminie promocji LOTOS zastrzega, że po zatankowaniu należy okazać do zeskanowania kartę Navigator (w aplikacji, na stronie lotosnavigator.pl lub plastikową) oraz kupon rabatowy w aplikacji lub na koncie na stronie lotosnavigator.pl – LOTOS nie będzie akceptował zdjęć kuponów lub wydrukowanych kuponów (w takich przypadkach rabat na paliwo nie zostanie udzielony).

Promocja nie łączy się z innymi promocjami LOTOSU (z wyjątkiem „Wakacyjnej Loterii LOTOS”) i nie obejmuje ona paliw, zatankowanych do pojemników innych niż bak pojazdu. Ponadto, aby otrzymać rabat na paliwo na stacjach LOTOS, należy zapłacić gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM. Wkrótce jednak do tej listy zostaną dodane również płatności Pay&Go (trzeba będzie mieć wpiętą kartę LOTOS Navigator).

LOTOS informuje też, że z promocji może skorzystać tylko osoba fizyczna i klient nie otrzyma punktów Navigator, jeśli skorzysta z rabatu na paliwo.

Regulamin promocji „TANKUJ TANIEJ z PROGRAMEM Navigator -30 gr/l” (PDF)

Jak tankować taniej na stacjach bp?

Promocja na stacjach bp trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. W tym okresie klient może otrzymać trzy razy rabat na paliwo w okresie od 1 do 31 lipca i trzy razy od 1 do 31 sierpnia 2022 roku – maksymalnie na 50 litrów podczas jednego tankowania, ale rabat nie zostanie naliczony, jeżeli klient zatankuje ponad 199 litrów paliwa lub gazu LPG.

Aby otrzymać rabat na paliwo, należy pokazać kasjerowi do zeskanowania zarejestrowaną kartę PAYBACK. Klient wówczas otrzyma 30 groszy rabatu na każdy litr benzyny/oleju napędowego lub 10 groszy zniżki na gaz LPG (maksymalnie na 50 litrów podczas jednego tankowania, trzy razy w ciągu jednego miesiąca, tj. w lipcu i sierpniu 2022 roku). Klienci z niezarejestrowaną kartą PAYBACK otrzymają natomiast 10 groszy rabatu na paliwo, nie dostaną zaś zniżki na gaz LPG.

bp

Ponadto, aby otrzymać rabat na paliwo na stacjach bp, należy zapłacić w kasie gotówką, kartą debetową lub kredytową albo punktami PAYBACK. Nie trzeba natomiast aktywować żadnych kuponów rabatowych.

Regulamin promocji pod nazwą „Tańsze wakacje z bp” (PDF)

Promocja nie łączy się z innymi promocjami na paliwo, ale klient nadal może otrzymać kupon rabatowy w wysokości 3 złotych do wykorzystania m.in. na dowolny produkt z ofert Wild Bean Cafe lub usługi myjni automatycznej bp, jeśli zatankuje minimum 25 litrów dowolnego paliwa bp (jednak nie więcej niż 199 litrów) i zeskanuje kartę PAYBACK.

Regulamin promocji „Latem 3 złote piechotą nie chodzi” (PDF)

Ponadto bp kontynuuje promocję, w ramach której klienci mogą w każdy czwartek zatankować Diesel Ultimate w cenie regularnej (maksymalnie 70 litrów podczas jednego tankowania). Promocja ta nie łączy się jednak z promocją, w ramach której klient może otrzymać do 30 groszy rabatu na każdy litr paliwa.

Regulamin promocji „Czwartki z bp Ultimate Diesel” (PDF)

Rabat na paliwo na stacjach AMIC Energy

W okresie od 29 czerwca do 31 lipca 2022 roku, w każdą środę, klienci mogą otrzymać rabat na paliwo na wszystkich 116 stacjach AMIC Energy: 30 groszy na każdy litr Pb95Pro, ONPro, Pb95 i ON oraz 10 groszy na Pb98 i gaz LPG. Aby otrzymać rabat na paliwo, należy przy kasie zeskanować zarejestrowaną kartę AMIC Club.

W trakcie jednego tankowania klient może otrzymać rabat na maksymalnie 70 litrów dowolnego paliwa. AMIC Energy nie zastrzega, że musi zostać ono zatankowane do baku pojazdu.

Regulamin promocji „Ale rabat!”

Ponadto na stacjach AMIC Energy wciąż obowiązuje promocja, w ramach której klienci mogą zamienić zebrane przez siebie punkty na rabaty, zgodnie z poniższym schematem:

AMIC Energy

Rabat na paliwo na stacjach Circle K

Od 11 maja 2022 roku obowiązuje nowy regulamin Circle K Extra. Klienci tego programu lojalnościowego, po zatankowaniu łącznie 50 litrów paliwa (liczba zatankowanych litrów paliwa w danym roku jest ważna do 31 grudnia każdego roku), mogą otrzymać rabat na paliwo na stacjach Circle K w wysokości 10 groszy na każdy litr paliwa podstawowego i gazu LPG albo 15 groszy na każdy litr paliw premium.

Circle K

Circle K zastrzega, że klient może otrzymać maksymalnie dwa vouchery z rabatem na paliwo. Voucher zostanie udostępniony w ciągu 48 godzin od spełnienia warunków i będzie ważny do końca następnego miesiąca. Klient musi poinformować kasjera, że chce z niego skorzystać, zanim dokona płatności. Voucher można zrealizować wyłącznie w kasach obsługowych.

Regulamin programu lojalnościowego Circle K Extra (PDF)

Rabat na paliwo na stacjach Shell

Na stacjach Shell obowiązuje akcja promocyjna Wtorki i Czwartki z Shell V-Power, dzięki której w każdy wtorek klient może zatankować paliwo Shell V-Power 95 w cenie paliwa podstawowego Shell FuelSave 95, a w czwartki Shell V-Power Diesel w cenie paliwa podstawowego Shell FuelSave Diesel. Shell zastrzega, że promocja dotyczy tankowań maksymalnie do 100 litrów paliwa.

Ponadto na stacjach Shell posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać rabat na paliwo w wysokości 8 groszy na każdy litr paliwa podstawowego i 10 groszy na paliwa premium oraz 3 grosze zniżki na Shell AutoGas. Rabat nie jest jednak udzielany w dni, w których obowiązuje promocja Wtorki i Czwartki z Shell V-Power.

Regulamin akcji „Shell dla Dużych Rodzin” (PDF)