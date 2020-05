Chcesz korzystać z 5G w Plusie? Musisz mieć ten smartfon

Od dziś w Polsce działa pierwsza, komercyjnie dostępna sieć 5G. Uruchomił ją Plus na obszarze siedmiu polskich miast, m.in. Warszawy, Poznania i Wrocławia. Nie wszystkie dostępne w naszym kraju smartfony z modemami 5G obsługą jednak 5G w Plusie. Na razie ich lista jest bardzo krótka.

5G w Plusie

Od dziś, tj. 11 maja 2020 roku, z pierwszej, komercyjnie dostępnej w Polsce sieci 5G mogą już korzystać klienci Plusa. Uruchomiono ją na obszarze siedmiu polskich miast: Warszawy, Łodzi, Gdańska, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Katowic. Na stronie operatora można sprawdzić, gdzie 5G jest dostępne. Nie jest to duży zasięg, ale od czegoś trzeba zacząć.

Co ciekawe, mimo ponad miesięcznego opóźnienia, Plus jako pierwszy w kraju zaoferował dostępną komercyjnie sieć 5G. Play deklarował, że uruchomi 5G w kilkunastu polskich miastach do końca lutego 2020 roku, ale oficjalnie wiadomo, że zrobił to jedynie w Gdyni (w dodatku na odmiennych warunkach niż konkurent – nie jest to powszechna dostępność). Co do pozostałych lokalizacji, nie wiadomo, jak sytuacja wygląda – próbowałem uzyskać informacje od Play na ten temat, jednak przez tydzień nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, co budzi wątpliwość w powodzenie tego projektu. Na swojej stronie Fioletowy nie ma też zakładki poświęconej 5G, nie mówiąc o możliwości sprawdzenia zasięgu na mapie (5G Ready to nie 5G).

Plus aktualnie oferuje 5G na częstotliwości 2600 MHz (2,6 GHz) w technologi TDD (pasmo ma szerokość 50 MHz). Dzięki temu może sukcesywnie zwiększać zasięg swojego 5G – aktualnie jest ono dostępne dla 900 tysięcy osób, lecz w najbliższej przyszłości liczba ta zwiększy się do ponad 3 mln dzięki postawieniu kolejnych stacji bazowych w Warszawie i okolicach.

Jakie smartfony obsługują 5G w Plusie? (lista)

Plus jeszcze nie przygotował ofert dedykowanych sieci 5G. Co więcej, (przynajmniej na razie) mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy właściciele kompatybilnych smartfonów z modemami 5G. Tych jest jednak niewiele, a właściwie tylko… trzy. Są to: Huawei P40, Huawei P40 Pro i Huawei Mate Xs.

Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż Plus w implementacji technologii 5G w częstotliwości 2600 MHz wykorzystał pasmo n38, które obsługują ww. modele smartfonów. Inne flagowce, jak Samsung Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra 5G, Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro oraz OnePlus 8 i 8 Pro, nie zapewniają wsparcia dla niego. Od biura prasowego operatora uzyskałem jednak deklarację, że:

W najbliższym czasie pojawią się smartfony kilku czołowych producentów z usługami GMS. Wejdą też do sprzedaży nowe modele routerów. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Plus oferuje także router, który obsłuży jego nowe 5G – ZTE MC801 (bez umowy kosztuje 3799 zł).

Źródło: Telepolis, biuro prasowe Plus