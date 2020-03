Plus buduje sieć 5G w Polsce. Jeszcze chwila i będzie gotowa

Na początku tego roku Plus poinformował, że uruchomi komercyjną sieć 5G w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku. Operator pracuje w pocie czoła, aby dotrzymać terminu. W międzyczasie zdecydował się zdradzić, na jakim etapie aktualnie się znajduje i co jeszcze musi zrobić.

5G w sieci Plus

Operator informuje, że infrastruktura 5G została już zainstalowana na ponad 70 stacjach bazowych. A jako że docelowo ma się ona znajdować na setce, do zakończenia prac w tym aspekcie brakuje już naprawdę niewiele.

Warto przypomnieć, że Plus zagospodaruje dla sieci 5G częstotliwość 2600 MHz TDD (Grupa Polsat dysponuje na niej pasmem o szerokości 50 MHz). Operator przeprowadza już intensywne testy routerów i smartfonów, które obsłużą sieć piątej generacji na ww. częstotliwości. Jak informuje Plus, zostały one dostarczone przez „kilku czołowych producentów sprzętu”.

Zdecydowaliśmy się poinformować rynek o budowie pierwszej komercyjnej sieci 5G w momencie, kiedy nasze wewnętrzne przygotowania zostały zakończone pozytywnie. Nie braliśmy udziału w medialnych testach 5G, które nie mają znaczenia z punktu widzenia użytkowników. W odróżnieniu od wariantu współdzielenia jednego pasma 2100 MHz pomiędzy 4G i 5G w technologii Spectrum Sharing, nasza sieć będzie zapewniać dodatkową pojemność dla naszych klientów – powiedział Piotr Szymanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Marketingowej.

Należy bowiem wiedzieć, że wdrożenie 5G w technologii TDD w paśmie 2600 MHz różni się od 5G realizowanego w paśmie 2100 MHz w technologii Spectrum Sharing. Na ten drugi sposób zdecydował się Play, jednak według Plusa nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ wówczas stacja bazowa musi dzielić pasmo pomiędzy 4G i 5G – faktyczna pojemność sieci pozostaje taka sama, podczas gdy budowana przez Plusa infrastruktura 5G zapewnia nową, dodatkową pojemność (dodatkowy pas ruchu).

Co ciekawe, Plus deklaruje, iż także dysponuje możliwością uruchomienia 5G w technologii Spectrum Sharing, ale ewentualne jej wykorzystanie „będzie powiązane z dostępnością na rynku sprzętów abonenckich oraz analizą realnej przydatności jej wdrożenia dla użytkowników”. Operator nie mówi więc „nie”, ale w pierwszej kolejności chce wykorzystać inne, jego zdaniem lepsze rozwiązanie.

Do budowy sieci 5G Plus wykorzystuje „rozwiązania dostarczone przez czołowych dostawców infrastruktury”. W paśmie 2600 MHz TDD będzie ona działała w standardzie Non Stand Alone (NSA). Jak podaje operator, „jedyną różnicą w porównaniu do sieci 5G, które uruchomione zostaną na częstotliwości 3400-3600 MHz, jest węższy zakres wykorzystywanego pasma”. Z drugiej strony, zapewnia ona lepsze pokrycie zasięgowe i w jej przypadku możliwe jest łączenie pasm (tj. agregacja).

Plus deklaruje, że ogłosi komercyjne udostępnienie 5G w momencie, gdy uruchomi wszystkie, odpowiednio uzbrojone stacje bazowe i w jego punktach sprzedaży będą dostępne urządzenia obsługujące sieć piątej generacji. Dzięki temu „5G Plusa będzie wtedy czymś więcej niż tymczasowym, wizerunkowym wydarzeniem medialnym”.

