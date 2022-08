Play liczy pieniądze. Bardzo dużo pieniędzy. Będzie na inwestycje

Pomimo niekorzystnej sytuacji w Polsce i na świecie, która w znaczącym stopniu wpływa na zachowanie i decyzje zakupowe klientów, Play nie może narzekać. Z podanych przez operatora informacji, pierwsza połowa 2022 roku była bardzo udana. To dobre wiadomości również dla osób, korzystających z usług tej sieci.

Liczba klientów Play na koniec pierwszej połowy 2022 roku

Najpierw trzeba zaznaczyć, że operator podaje wyniki biznesowe i finansowe po konsolidacji z wynikami UPC, którego przejęcie sfinalizowano (za 7 mld złotych) właśnie w pierwszej połowie 2022 roku. Na koniec czerwca liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wynosiła 16,5 mln, co oznacza wzrost o 7,8% względem poprzedniego roku, natomiast liczba aktywnych klientów mobilnych 12,7 mln (wzrost o 5,6% rok do roku). Na koniec pierwszej połowy 2022 roku Play miał też łącznie 1,9 mln abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu – baza klientów UPC liczyła 1,6 mln użytkowników, więcej o 4% niż rok temu.

Operator przypomniał również, że posiada już ponad 10000 stacji bazowych. W pierwszej połowie 2022 roku uruchomiono 936 nowych stacji, dzięki czemu na koniec czerwca Play miał łącznie 10031 stacji. Ponadto umowa z InfraVia Capital ma na celu zapewnienie 6 mln gospodarstw domowych szerokopasmowej łączności światłowodowej w nowym otwartym modelu dostępu do sieci.

Wyniki finansowe Play za pierwszą połowę 2022 roku

Choć informacje na temat liczby klientów i zaplecza technicznego są zdecydowanie bardziej interesujące, to trzeba też przytoczyć kilka naprawdę dużych liczb, ponieważ operator zapewnia, że zarobione pieniądze zostaną wykorzystane z korzyścią dla użytkowników sieci.

Całkowite przychody w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 2,3 mld złotych i były większe aż o 26% niż w analogicznym okresie w 2021 roku. Przychody z usług mobilnych wzrosły zaś o 7,3% rok do roku, do 1,1 mld, a przychody z usług osiągnęły 1,9 mld, co oznacza wzrost o 30% r/r. EBITDAaL przekroczyła z kolei 1 mld złotych (+79% r/r).

Co jednak oznaczają świetne wyniki finansowe dla klientów Play? Mianowicie to, że operator będzie miał pieniądze na inwestycje, które – jak deklaruje – zamierza przyspieszyć, aby zapewnić dostęp do szybkiego internetu w całym kraju.

źródło: Biuro prasowe Play