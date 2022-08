Premiera procesorów AMD Ryzen 7000. Jak wyglądają ceny?

Wreszcie są! Po tylu miesiącach nieoficjalnych doniesień i niepewności, procesory z najnowszej serii AMD Ryzen 7000 wreszcie zostały zaprezentowane. CEO Czerwonych pokazała światu cały wachlarz układów – od tych topowych, flagowych, przez wysokopółkowe opcje, aż po średniopółkowe. Są też oczywiście ceny!

Co zaoferują nowe procesory AMD Ryzen 7000?

Jak dokładnie przewidywaliśmy, zaprezentowane zostały dokładnie cztery procesory z najnowszej serii AMD Ryzen 7000. Poniżej zamieszczam listę układów, która została omówiona:

Ryzen 9 7950X – 16 rdzeni, 32 wątki, maks. taktowanie: 5,7 GHz, 80 MB Cache i 170 W TDP;

Ryzen 9 7900X – 12 rdzeni, 24 wątki, maks. taktowanie 5,6 GHz, 76 MB Cache, 170 W TDP;

Ryzen 7 7700X – 8 rdzeni, 16 wątków, maks. taktowanie 5,4 GHz, 40 MB Cache, 105 W TDP;

Ryzen 7 7600X – 6 rdzeni, 12 wątków, maks taktowanie 5,3 GHz, 38 MB Cache, 105 W TDP;

Układy mają na pokładzie rdzenie wykonane w 5-nm procesie litograficznym TSMC FinFet 4. generacji, który ma znacząco wpłynąć na niższą konsumpcję energii, oczywiście zwiększając wydajność. Jak widać na wykresach, AMD Ryzen 7950X radzi sobie naprawdę obiecująco w grach komputerowych, ale także w aplikacjach.

Układ jest szybszy w Blenderze, a także w Cinebenchu niż konkurencyjny Intel Core i9-12900K. Podobnie w wybranych grach (m.in. Dota 2, Shadow of The Tomb Raider) układ radzi sobie naprawdę obiecująco. Największym zaskoczeniem jest natomiast to, że AMD porównywało średniopółkowego Ryzena 5 5600X z flagowym i9-12900K, gdzie w Cyberpunk 2077 uzyskał taką samą wydajność.

Oczywiście, są to testy przygotowane na poczet prezentacji, jednak liczby wydają się sensowne, lecz dalsze testy zweryfikują, jak naprawdę sobie radzą w porównaniu do konkurencji. A jak wyglądają ceny procesorów AMD Ryzen 7000?

Ryzen 9 7950X – 699 dolarów (równowartość ~ 3310 złotych),

Ryzen 9 7900X – 549 dolarów (~2600 złotych),

Ryzen 7 7700X – 399 dolarów (~1890 złotych),

Ryzen 5 7600X – 299 dolarów (~1420 złotych).

Układy będą dostępne w sprzedaży już 27 września 2022 roku.

Cztery procesory, cztery chipsety

Obok procesorów AMD Ryzen 7000, potwierdzone zostały cztery chipsety – X670E, X670, B650 oraz B650E, o którym dowiedzieliśmy się w ostatnich, przedpremierowych doniesieniach. Jak się okazuje, na początku, bo już we wrześniu, będą dostępne płyty główne X670(E), natomiast B650(E) trafią do sprzedaży w październiku br.

Oczywiście płyty będą wyposażane w gniazdo AM5 LGA 1718, które jest w stanie dostarczyć do 230 W mocy. Ważną informacją jest to, że obecne chłodzenia AM4 będą kompatybilne z platformą AM5! Płyty, poza nowym gniazdem, będą wspierały technologię PCIe 5.0 (dla dysków i SSD M.2), a także DDR5 z autorską technologią automatycznego overclockingu pamięci AMD Expo.

Najpewniej będzie działać zupełnie jak Intel XMP 3.0, gdzie wystarczy kliknąć jeden przycisk i moduły pamięci RAM działają z odpowiednim taktowaniem.