Cena Pixel Watcha go pogrzebie. Kto to kupi?

Jeśli wyczekujecie pierwszego zegarka Google, to aktualne wieści na jego temat można podzielić na dwie kategorie: dobre i złe. Dobre są takie, że Pixel Watch na pewno powstaje, a jego premiera jest bliska. Złe wieści dotyczą ceny.

Ile będzie kosztować Pixel Watch?

Nadzieja na to, że pierwszy smartwatch Google będzie konkurował cenowo z innymi zegarkami na Wear OS staje się coraz bardziej płonna. To wszystko przez informacje, które zdołali zdobyć specjaliści od tego typu przecieków.

Udało się ponoć ustalić cenę zegarka Pixel Watch w wersji LTE. Ma ona wynieść 399 dolarów. Logiczne wydaje się, że opcja bez LTE będzie tańsza. Można spodziewać się czegoś pomiędzy 299 a 349 dolarów.

Google Pixel Watch (źródło: FRONT PAGE TECH)

Google wyceni się zbyt wysoko?

Zakładając, że powyższe informacje są poprawne, musimy mierzyć się z pewnymi konsekwencjami. 399 dolarów to cena, którą Apple żąda za Apple Watcha series 7 bez łączności LTE. Pod tym względem Pixel Watch będzie bardziej opłacalnym wyborem. Ale w świecie zegarków z Wear OS nie będzie już tak kolorowo.

Galaxy Watch 5 w wersji LTE i z tym samym systemem, co Pixel Watch, kosztuje w tym momencie 329 dolarów. To sporo mniej. Oprócz tego, na smartwatche Samsunga wiecznie są jakieś promocje. Mało brakuje, żeby Koreańczycy dorzucali je do płatków śniadaniowych.

Z tej perspektywy trudno wróżyć Google wielki sukces. Jeśli firma przestrzeli z ceną, Pixel Watch będzie nie tylko pierwszym, ale i ostatnim zegarkiem Google. Szczerze byśmy tego nie chcieli.