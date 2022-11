Black Friday 2022 – najlepsze oferty i promocje w jednym miejscu (live blog)

Końcówka listopada to zawsze czas szukania prezentów dla najbliższych i samych siebie. To również czas promocji – najpierw Black Friday, później Cyber Monday. I o ile w Stanach tradycja czarnego piątku trwa nieprzerwanie od wielu długich lat i pozwala rzeczywiście upolować rewelacyjne promocje, tak w Polsce bywa z tym różnie. My jednak, jak co roku, zbieramy dla Was najlepsze oferty na elektronikę.

Standardowo staramy się publikować live bloga, aktualizowanego na bieżąco, w którym zbieramy najlepsze promocje na sprzęt elektroniczny, na kilka dni przed Black Friday. W tym roku jednak producenci oszaleli – worek z ofertami zaczął się wysypywać już na tydzień przed tym konkretnym dniem.

Oczywiście w tym miejscu przestrzegam przed promocjami, które są najlepsze tylko z nazwy. W zweryfikowaniu czy oferta jest świetna, czy nie, pomogą Wam historie cen, które są dostępne w takich serwisach, jak ceneo (po zalogowaniu) czy skąpiec. Często bowiem – niestety – cena czegoś, co nas interesuje – przed Black Friday rośnie, by na BF staniało do poziomu sprzed dnia szału zakupów.

Sponsorem tegorocznego live bloga jest moja marka Naptune Wear. Jeśli lubicie wygodne, luźne ciuchy, do leniuchowania czy chodzenia na co dzień, koniecznie zajrzyjcie do naszej oferty – aktualnie z kodem blackweek22 wszystko kosztuje o 40% mniej! Dodatkowo, na każdego, kto złoży zamówienie i doda w komentarzu podczas składania zamówienia “kubek tabletowo”, czeka nasz tabletowy kubek :)

Lista okazji na Black Friday (aktualizowana)

Poniżej znajdziecie live bloga, którego będziemy się starać uzupełniać na bieżąco. Oczywiście możecie nam w tym pomóc! Jeśli trafiliście na jakieś fajne promocje, koniecznie dajcie nam znać – czy to w komentarzach, czy na czacie, który odpaliliśmy z okazji Black Friday.