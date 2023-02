Polska cena Xiaomi 13. Producenci smartfonów puszczą nas z torbami

Uprzedzam: to jeszcze nie jest oficjalna cena Xiaomi 13, podana przez producenta. Jednak informacje pochodzą z jednego z największych sklepów z elektroniką w Polsce. Zgadujemy, że można im ufać. I to trochę martwi.

Cena Xiaomi 13 w Polsce

Do globalnej premiery najnowszego flagowca Xiaomi zostało dosłownie parę dni: wyznaczono ją na 26 lutego. Jeśli więc nie będziecie mieli nic lepszego do roboty w niedzielne popołudnie, to możecie obejrzeć transmisję na żywo z międzynarodowego wydarzenia. Rozpocznie się o godzinie 16:00.

O smartfonie wiemy właściwie wszystko, a to dlatego, że premiera w Chinach odbyła się 11 grudnia 2022 roku. Przez ostatnie tygodnie tylko czekaliśmy na informację o europejskim odsłonięciu smartfonów najnowszej serii, a także ogłoszenie oficjalnych cen produktów.

Kwoty zakupu wyrażone w euro pojawiły się w sieci już kilka tygodni temu, ale teraz po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją w której sklep działający w Polsce określa cenę Xiaomi 13 przed premierą.

Wystarczyło udać się na strony sklepu Komputronik i wklepać w wyszukiwarkę „Xiaomi 13”. Naszym oczom ukazał się poniższy obrazek, zdradzający przy okazji cenę smartfona. Do czasu publikacji tego materiału, sklep usunął Xiaomi 13 z wyników wyszukiwania, ale od czego są zrzuty ekranu! ;)

Xiaomi 13 w sklepie Komputronik (źródło: komputronik.pl)

Podstawowa specyfikacja się zgadza, zdjęcie produktowe również – no wypisz, wymaluj Xiaomi 13. Jedyne, co może się nam nie spodobać, to… cena.

Xiaomi już od dłuższego czasu nie należy do producentów, którzy wybitnie tanio oferują swoją elektronikę. Na przykład Xiaomi 12 kosztował w dniu premiery 3999 złotych za wersję 256 GB. Można to łatwo porównać z ceną Xiaomi 13 w takiej samej wersji pamięciowej – zgodnie z powyższą informacją, za flagowca trzeba będzie wydać 4799 złotych.

Czy Xiaomi wytrzyma porównanie z Samsungiem?

4799 złotych – to w gruncie rzeczy tyle samo, co za nowego Samsunga Galaxy S23. Nie unikniemy więc bezpośrednich porównań dwóch modeli smartfonów z segmentu premium. Dotąd zwykle było tak, że Xiaomi oferowało niewiele mniej za wyraźnie niższą cenę. Skoro teraz aspekt cenowy się wyrównuje, zagadką jest, czy Xiaomi 13 będzie w stanie stanąć do sprawiedliwego pojedynku z Galaxy S23.

Jeśli cena przedstawiona przez sklep potwierdzi się na niedzielnym wydarzeniu, zapowiada się ciekawa walka między Samsungiem i Xiaomi w Polsce!