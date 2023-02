Popularna opaska Xiaomi dostaje aktualizację. Dzięki niej działa lepiej

Żaden sprzęt elektroniczny nie jest idealny. Na szczęście istnieje możliwość, aby przybliżyć go do tego wymarzonego stanu – można poprawić jego działanie za pomocą aktualizacji oprogramowania. Taką właśnie, przynoszącą wyczekiwane zmiany i usprawnienia, otrzymuje opaska Xiaomi Smart Band 7.

Aktualizacja 2.0.0.2 dla Xiaomi Smart Band 7

Właściciele najnowszej opaski Xiaomi Smart Band 7 mogą pobrać najświeższą wersję oprogramowania o numerze 2.0.0.2. Wykaz zmian i nowości zaczyna się od intrygującego Co nowego? – dalej możemy przeczytać Welcome to Xiaomi Smart Band 7 i Fixed some bugs. Tylko tyle – producent nie pokusił się o wymienienie wszystkich błędów, które ma naprawić aktualizacja.

Aktualizacja 2.0.0.2 dla opaski Xiaomi Smart Band 7 (fot. Natalia Kania-Kuc / Tabletowo.pl)

Nasza redakcyjna Koleżanka Natalia, która dała nam znać, że jej Smart Band 7 otrzymał nową wersję oprogramowania, zauważyła, że po zainstalowaniu aktualizacji przewijanie ekranu jest płynniejsze i ekran już się tak nie wiesza. To zdecydowanie pozytywnie wpłynie na komfort użytkowania opaski.

Na forum Reddit pojawił się wątek, poświęcony najnowszej wersji oprogramowania o numerze 2.0.0.2. Jego użytkownicy też zauważyli poprawę reakcji ekranu na dotyk, a także kilka innych nowości – jeden z nich wskazuje, że „inteligentny alarm” do budzenia zdaje się być głośniejszy i silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Ten sam użytkownik informuje też, że wykrywanie snu wydaje się być bardziej czułe na subtelne ruchy, dzięki czemu dokładniej podaje okresy „czuwania”, aczkolwiek wciąż nie działa to idealnie. Ponadto zwrócił również uwagę, że synchronizacja danych przebiega jakieś dwa razy szybciej niż wcześniej.

Jak zaktualizować opaskę Xiaomi Smart Band 7 do najnowszej wersji?

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania na opaskę, należy uruchomić aplikację Zepp Life na swoim smartfonie, a następnie wejść w zakładkę Profil na pasku na dole, żeby dotrzeć do sekcji Ustawienia. Później wystarczy już tylko dotknąć opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Oczywiście, aby przeprowadzić proces aktualizacji oprogramowania opaski, należy ją połączyć ze smartfonem za pomocą Bluetooth.