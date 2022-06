Montblanc Summit 3 to pierwszy nie-Samsung z Wear OS 3.0

Tytanowa koperta, szalenie prestiżowy design, wysoka jakość materiałów użytych do produkcji i bardzo, ale to bardzo poważna cena. Tak prezentuje się najnowsza propozycja z segmentu smartwatchy od firmy Montblanc. Czy jest w tym coś zaskakującego? Owszem, chodzi o system operacyjny.

Świat nowych i popularnych technologii rządzi się swoimi prawami, a niektóre z nich są zdecydowanie niezmienne. Oto bowiem smartfony spod znaku nadgryzionego jabłka hulają na systemach iOS, gamingowe pecety ciężko wyobrazić sobie bez Windowsa, a Samsung wraz ze swoją nakładką One UI Watch był nieodłącznym towarzyszem zegarków z systemem Wear OS 3.0. Nadchodzi jednak nowe, ponieważ Summit 3 od firmy Montblanc będzie pierwszym smartwatchem, który skorzysta ze wspomnianego systemu, choć nie jest sygnowany marką koreańskiego producenta.

Montblanc Summit 3 – specyfikacja

Kojarząc tego producenta, należy spodziewać się ceny, która będzie odbiegać od innych, mniej „prestiżowych” smartwatchy. Widać to również w zastosowanych do produkcji materiałach. Montblanc Summit 3 pojawi się na rynku w 3 tytanowych kopertach oraz z różnymi paskami do wyboru:

szara koperta z czarnym paskiem skórzanym lub niebieskim gumowym,

czarna koperta z czarnym paskiem skórzanym lub czarnym gumowym,

dwukolorowa koperta (szaro-czarna) z zielonym paskiem skórzanym lub czarnym gumowym.

Nie wiemy natomiast tak naprawdę nic o samym ekranie, jego wielkości i zastosowanej w nim technologii. Wcześniejszy model, czyli Montblanc Summit 2+, miał ekran o średnicy 1,28 cala i kopertę 43,5 mm, natomiast najnowsza propozycja od Montblanc ma rozmiar 42 mm. Producent nie podał też informacji o czasie pracy na jednym ładowaniu. Model Summit 2 w trybie smartwatch wytrzymywał zaledwie 1 dzień, co pozostawia wiele do życzenia.

Wiemy natomiast, że Summit 3 będzie wyposażony w na procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Zgodnie z zapowiedziami producenta, poprawione zostaną funkcje smartwatcha, jak śledzenie aktywności czy dokonywanie pomiarów – w tym saturacji krwi czy faz snu.

Warto też podkreślić, że Montblanc Summit 3 będzie dopiero trzecim smartwatchem na rynku z Wear OS 3.0 (po Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic) i jednocześnie pierwszym zegarkiem innego producenta niż Samsung, a nowy system został oficjalnie zaanonsowany już ponad rok temu (w maju 2021 roku).

Montblanc Summit 3 – cena, dostępność

Rynkowa premiera zegarka została zaplanowana na 15 lipca 2022 roku, a sugerowana cena wyniesie 1250 euro, co w przeliczeniu na naszą walutę da nam kwotę w granicach 5900 złotych.