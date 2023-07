Nowy smartwatch HONOR Watch 4 wygląda niepozornie, ale może Cię zaskoczyć

Sklepowe półki uginają się pod naporem przeróżnych smartwatchy. Klienci mają naprawdę ogromny wybór, bez względu na to, jakim budżetem dysponują. Nowy HONOR Watch 4 jest skierowany do osób, które mają konkretne oczekiwania.

Specyfikacja smartwatch HONOR Watch 4 może Cię (pozytywnie) zaskoczyć

Zacznijmy od tego, co w każdym urządzeniu elektronicznym tego typu jest najważniejsze, czyli od ekranu. Ten w Watch 4 ma przekątną 1,75 cala i bazuje na matrycy AMOLED. Jego rozdzielczość wynosi 390×450 pikseli, co przekłada się na solidne 340 ppi. Ponadto wyświetlacz odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz, co nadal jest nieczęsto spotykane w wearables.

HONOR Watch 4 (fot. producenta)

Właściciele tego urządzenia będą mogli ustawić na jego ekranie jedną z ponad 400 dostępnych tarcz, ale z pewnością nie jest to tym, co przekona klientów do zakupu Watch 4. Solidnym argumentem za wybraniem właśnie najnowszej propozycji HONORA jest wbudowany moduł eSIM, umożliwiający korzystanie ze smartwatcha bez konieczności posiadania przy sobie smartfona.

Dzięki eSIM posiadacze Watch 4 będą bowiem mogli wykonywać i odbierać połączenia głosowe z poziomu smartwatcha – oczywiście ma on na pokładzie zarówno mikrofon, jak i głośnik. Ponadto zegarek dysponuje własnymi modułami do lokalizacji – GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS i Beidou, więc także podczas monitorowania aktywności fizycznej użytkownik nie musi mieć przy sobie smartfona, aby zapisać trasę treningu.

Co więcej, właściciele tego smartwatcha nie będą musieli mieć przy sobie również smartfona, aby słuchać muzyki, ponieważ można do pamięci Watch 4 wgrać muzykę i słuchać jej za pośrednictwem słuchawek bezprzewodowych (urządzenie ma 4 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej). Ponadto zegarek oferuje moduł NFC, aczkolwiek nieprzeznaczony do płatności, a także niezależnego (od telefonu) asystenta głosowego.

HONOR Watch 4 (fot. producenta)

Oczywiście Watch 4 zapewnia też typowe dla smartwatchy funkcje, takie jak na przykład pomiar pulsu i poziomu natlenienia krwi oraz monitorowanie snu i cyklu menstruacyjnego. Według deklaracji producenta, na jednym ładowaniu model ten ma działać przez nawet 10 dni (z aktywnym eSIM).

Cena HONOR Watch 4, dostępność

HONOR Watch 4 jest od dziś dostępny w Chinach w cenie 949 juanów (równowartość ~535 złotych). To jednak cena dla pierwszych klientów – później wzrośnie ona do 999 juanów (~560 złotych). Niestety nie wiemy, czy producent planuje sprzedawać ten smartwatch w innych krajach.