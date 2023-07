mObywatel dostanie nową funkcję. Pojawi się ona już w sierpniu

Już niebawem zostanie wydana znacząco przeprojektowana aplikacja mObywatel 2.0. Tymczasem poznaliśmy informacje o nowej funkcji, która ma zostać udostępniona w przyszłym miesiącu. Dowiedzieliśmy się też o zmianach, które podniosą poziom bezpieczeństwa użytkowników Profilu Zaufanego.

Nowa funkcja w mObywatel

Jak wspomniałem na samym początku, już niebawem pojawi się aplikacja mObywatel 2.0, która wprowadzi duże odświeżenie interfejsu, ale największą różnicą będzie obecność modułu mDowód, w którym znajdzie się trzeci (obok plastikowego dowodu osobistego i paszportu), honorowany wszędzie dowód tożsamości. Aplikacja w nowej wersji została wcześniej wydana w formie beta testów, a już 14 lipca 2023 roku zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom.

Owszem, będziemy mieli do czynienia ze sporym zastrzykiem nowości, ale na kolejne zmiany nie trzeba będzie długo czekać. Kolejna aktualizacja ma być mniejsza, aczkolwiek wprowadzi przydatną funkcję, a więc warto na nią czekać.

Jak informuje Business Insider Polska, powołując się na słowa pełnomocnika ministra cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel, Michała Kalinowskiego, w aplikacji zostanie dodane tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Będzie ono dostępne dla nowych kierowców po zdaniu egzaminu. Dzięki temu będą mogli oni pobrać cyfrowy dokument i wsiąść za kierownicę, bez konieczności czekania na wydanie plastikowego dokumentu i możliwość jego pobrania z rejestru CEPiK do aplikacji. Omawiana funkcja zostanie udostępniona w sierpniu 2023 roku.

mObywatel 2.0 (źródło: gov.pl)

Większy poziom bezpieczeństwa Profilu Zaufanego

Z Profilu Zaufanego korzysta już ponad 16 mln Polaków. Zapewnia on możliwość wygodnego potwierdzenia tożsamości w internecie, co z kolei ułatwia dostęp do wielu rządowych stron i usług. Przykładowo z jego wykorzystaniem zalogujemy się do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowego Konta Pacjenta (IKP) czy e-Urzędu Skarbowego, a także potwierdzimy nasze dane w przypadku aplikacji mObywatel.

(fot. Ministerstwo Cyfryzacji)

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, poinformował, że od teraz dwustopniowe uwierzytelnianie stało się standardem. Wymuszenie na użytkownikach korzystania z tego mechanizmu ma bardzo ważny cel – podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dostępne są dwa sposoby dodatkowego zabezpieczenia – kody SMS i powiadomienia push w aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca jednak do wyboru powiadomień w aplikacji.

Dzięki najnowszej aktualizacji dwustopniowe uwierzytelnianie przy logowaniu do Profilu Zaufanego stało się standardem. Nie musimy robić żadnej aktualizacji. Program sam wymusi uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji

To nie koniec zmian, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa. Wcześniej wprowadzone zostały dodatkowe zabezpieczenia przed botami w formie CAPTCHA. Dostępne są one już na etapie zakładania Profilu Zaufanego, podczas wypełnienia formularza, którego tożsamość należy potwierdzać e-Dowodem lub podczas wizyty w urzędzie. Natomiast teraz trwają prace nad tym, aby podobne rozwiązanie mogło zostać zastosowane także podczas zakładania Profilu Zaufanego w trakcie wideorozmowy.