Jak skorzystać z darmowego Disney+ i 5G Ultra w Plusie?

Artykuł sponsorowany

Plus wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów i przygotował specjalną ofertę, z której można skorzystać już teraz. Co się w niej znajduje? Dla kogo przewidziano darmowy dostęp do Disney+ oraz 5G Ultra? Zapraszamy do lektury.

Oferta abonamentowa w Plusie

Jeżeli planujesz zmienić sieć telefonii lub podłączyć światłowód, prawdopodobnie jesteś w trakcie wertowania ofert różnych operatorów i zastanawiania się, która opcja jest najlepsza. Z tego powodu – przy współpracy z Plusem – przygotowaliśmy dokładny opis tego, co znajdziemy w ofercie tego operatora. A do wyboru mamy różne oferty, dedykowane nie tylko klientom indywidualnym, ale także firmom oraz rodzinom, a do tego Disney+, 5G Ultra, a nawet światłowód (chociaż to akurat zależy od lokalizacji).

Przedstawienie oferty telefonicznej zaczniemy od klientów indywidualnych. Tutaj do wyboru mamy aż cztery różne oferty, które posiadają oczywiście rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu:

S z 6 GB internetu za 39 złotych miesięcznie,

M z 50 GB internetu za 59 złotych miesięcznie,

L z 120 GB internetu za 69 złotych miesięcznie,

XL z 250 GB internetu za 99 złotych miesięcznie.

Z kolei abonament rodzinny, który dobieramy jako drugi lub kolejny numer, ma trzy pakiety:

50 GB za 29 złotych miesięcznie,

120 GB za 39 złotych miesięcznie,

250 GB za 69 złotych miesięcznie.

Aby skorzystać z abonamentu rodzinnego należy wybrać pierwszy numer za co najmniej 59 zł/mies.

źródło: Polkomtel

Decydując się na dowolny abonament, można otrzymać Disney+ w prezencie na rok. Po roku opłata za korzystanie z serwisu wynosi 28,99 zł/mies. Do tego operator wspiera użytkowników w przeniesieniu numeru oferując pomoc sprzedawcy w usłudze „Samo się przenosi”, która pozwala klientom oraz całym rodzinom przenieść się do Plusa bez zbędnych komplikacji.

W ofercie Plusa dostępny jest także internet światłowodowy w trzech wariantach z umową na 12 miesięcy. Dodatkowo dzięki połączeniu usług można skorzystać z niższej ceny internetu. Klienci, którzy dobiorą lub przedłużą w tym samym dniu ofertę telewizyjną od Polsat BOX (od 30 złotych miesięcznie) lub głosową (od 59 złotych miesięcznie) otrzymają atrakcyjne rabaty.

Sam internet stacjonarny po rabatach prezentuje się tak:

Plus Internet S z szybkością do 300 Mb/s za 19 złotych miesięcznie (standardowa cena 49 złotych),

Plus Internet M z szybkością do 600 Mb/s za 29 złotych miesięcznie (standardowa cena 59 złotych),

Plus Internet L z szybkością do 1 GB/s za 39 złotych miesięcznie (standardowa cena 69 złotych).

Źródło: LG

Poza tym Plus rozdaje dwa razy więcej gigabajtów w abonamentach na internet 5G. Przez 12 miesięcy użytkownicy mogą korzystać np. z 200 GB zamiast 100 GB za jedyne 19 złotych miesięcznie. Ta opcja również została objęta specjalnymi rabatami przy połączeniu z ofertą telewizyjną od Polsat BOX (od 30 złotych miesięcznie) lub głosową (od 59 złotych miesięcznie).

Internet S – 200 GB za 19 złotych miesięcznie (standardowa cena 49 złotych),

Internet M – 300 GB za 29 złotych miesięcznie (standardowa cena 59 złotych),

Internet L – 400 GB za 39 złotych miesięcznie (standardowa cena 69 złotych),

Internet XL – 1000 GB za 49 złotych miesięcznie (standardowa cena 79 złotych),

Internet 2XL – 1400 GB za 69 złotych miesięcznie (standardowa cena 99 złotych),

Internet 3XL – 2000 GB za 99 złotych miesięcznie (standardowa cena 129 złotych).

Prezenty w ramach abonamentu

Jak już wspomniałem na starcie, Plus oferuje prezenty w ramach abonamentu. Skorzystać można z Disney+ przez rok w prezencie, który jest oferowany przy wyborze abonamentu głosowego lub internetu domowego. Po 12 miesiącach opłata wynosi 28,99 złotych miesięcznie. Przez dwanaście miesięcy nie ma za to żadnych dodatkowych opłat i, patrząc na ofertę, śmiało można przyznać, że się to opłaca. Co z kolei warto obejrzeć na tej platformie?

Moją rekomendacją są m.in. takie seriale, jak The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Tajna Inwazja czy fenomenalne filmy pokroju Królestwo Niebieskie bądź Avengers: Koniec Gry. Możliwości jest sporo i warto z nich skorzystać, ponieważ to darmowy dostęp do rozrywki, której na Disney+ jest całkiem sporo.

Poza tym można z tego korzystać nie tylko na laptopie czy też telewizorze wyposażonym w Smart TV, ale także np. na telefonach – również z 5G Ultra – do czego zaraz przejdziemy.

Gwiezdne Wojny: The Mandalorian (źródło: Disney+)

5G Ultra w Plusie

Plus systematycznie rozwija swoje technologie i poszerza zasięg internetu mobilnego. Od marca br. 5G dostępne jest dla wszystkich użytkowników Plusa oraz dociera do ponad 20 milionów mieszkańców Polski.

Według niezależnego rankingu Speedtest.pl Plus ma zdecydowaną przewagę w kategorii internetu mobilnego i wygrywa we wszystkich dotychczasowych testach prędkości pobierania danych w technologii 5G w Polsce.

Od niedawna Plus oferuje 5G Ultra i jest to najszybsze 5G w Polsce z maksymalną prędkością pobierana danych aż 1 Gb/s. Jest to możliwe dzięki połączeniu aż trzech pasm (2600 MHz, 2100 MHz oraz 1800 MHz). Takie szybkości śmiało możemy porównać już do osiągów światłowodu.

Warto wcześniej sprawdzić czy jesteśmy w jego zasięgu oraz czy nasz sprzęt obsługuje tę technologię. Informacje o zasięgu oraz pełną listę sprzętów można znaleźć na stronie Plusa. Moim zadaniem warto zwrócić uwagę m.in. na Xiaomi 13 Pro, Samsunga Galaxy S22 5G czy Samsunga Galaxy Z Flip4 5G.

Pierwszy z nich jest wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 4820 mAh. Dzięki możliwości odbierania internetu 5G Ultra wydaje się być to świetne rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników, a świetnie zoptymalizowany Android na pokładzie oraz ekran o przekątnej 6,73 cala spełnią potrzeby niemal każdego klienta.

Samsung Galaxy S22 z kolei ma ośmiordzeniowy procesor, 8 GB RAM i tylko 128 GB pamięci na dane, a na baterii o pojemności 3700 mAh kończąc. Nie jest to aż tak high-endowy sprzęt jak Xiaomi (bo i poprzedniej generacji), ale przyjdzie nam za niego zapłacić prawie o połowę mniej, a pod kątem cena/jakość to świetne urządzenie. Można też celować w sporo tańsze propozycje – Samsunga Galaxy A54 5G czy Samsunga Galaxy A34 5G.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G natomiast to telefon inny niż poprzednie. Popularny „składak” podbił serca użytkowników nie samą specyfikacją, która jest zbliżona do Galaxy S22, a właśnie składanym ekranem. Dzięki temu jest kompaktowy, wygodny oraz daje niesamowite możliwości użytkowania.

Jeżeli akurat stoisz nie tylko przed zmianą operatora, ale także telefonu komórkowego, warto rozważyć modele wspierające 5G Ultra – w końcu, po co się ograniczać, skoro można wykorzystać pełnię możliwości, jakie daje Plus. Ze sporymi pakietami GB na czele.

Materiał powstał na zlecenie Polkomtel