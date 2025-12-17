Tym sprzętem Dreame nie umyjesz podłogi ani okien. Ani nic innego

Znany producent inteligentnych odkurzaczy i robotów sprzątających próbuje swoich sił w kolejnej dziedzinie. Jaki jest pierwszy powerbank, opracowany przez Dreame?

Debiutuje pierwszy powerbank Dreame

Do grona urządzeń marki, znanej z produkcji inteligentnych urządzeń domowych, dołącza nowe akcesorium. Air Power 17 to pierwszy powerbank stworzony przez Dreame. Sprzęt dostępny jest w dwóch wariantach – o pojemności 5000 mAh i 10000 mAh. Najnowsza propozycja przyda się do ładowania wielu urządzeń, choć już po grafikach (i numerze w nazwie) widać, że akcesorium celowane jest w użytkowników smartfonów z serii iPhone 17.

Dreame Air Power 17 oferuje ładowanie:

bezprzewodowe (Qi2) z mocą 15 W dla smartfonów,

bezprzewodowe z mocą 5 W dla kompatybilnych smartwatchy,

przewodowe z mocą 20 W przez port USB-C.

Powerbank wyposażono w diody LED informujące o poziomie naładowania akumulatora. Ciekawym dodatkiem jest też wbudowana z tyłu podstawka, dzięki której użytkownik podczas ładowania może wygodnie korzystać ze smartfona.

Dreame Air Power 17 (źródło: IT Home)

Jeśli chodzi o wymiary – obie wersje powerbanku Dreame mierzą 103 x 58,4 milimetra, a różnią się grubością oraz masą, choć warto podkreślić, że są wyjątkowo smukłe. W przypadku wariantu 5000 mAh grubość wynosi około 8 mm i waży 123 g, natomiast akcesorium z pojemnością 10000 mAh osiąga grubość około 12,8 mm i waży 189 g. Powerbanki Dreame Air Power 17 są już dostępne na chińskim rynku, gdzie sprzedawane są, kolejno, za 219 juanów (~112 złotych) i 259 juanów (~132 złote). Na ten moment nie wiadomo czy akcesoria te zadebiutują w Europie.

Dreame próbuje swoich sił w wielu kategoriach urządzeń

Warto wspomnieć, że marka Dreame znana jest przede wszystkim z inteligentnych urządzeń sprzątających, w tym robotów sprzątających np. zaawansowanego Dreame X50 Ultra Complete, wielofunkcyjnych odkurzaczy ręcznych, takich jak Dreame H15 Mix, a także robotów koszących, w tym arcydrogiego Dreame A2, czy automatycznych myjek do okien jak Dreame C1. Na tym jednak producent nie ma zamiaru poprzestać.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy chiński gigant pochwalił się kolejnymi pomysłami. Dreame planuje m.in. konkurować z Bugatti, chce spróbować swoich sił w produkcji smartfonów, a ostatnio także zaprezentował swoje pierwsze telewizory, soundbary i kina domowe.