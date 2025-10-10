Taki rozwój to ja szanuję. Kolejny obowiązek z głowy

Firma Dreame, która jest znanym producentem odkurzaczy pionowych oraz robotów sprzątających (i nie tylko), dodała do swojej oferty pierwsze urządzenie z nowej kategorii produktowej. To robot do mycia okien Dreame C1.

Robot do mycia okien Dreame C1 to spełnienie marzeń wielu osób

Podejrzewam, że gdybym zapytał Was, czy lubicie myć okna, to zdecydowana większość odpowiedziałaby, że nie. Dreame C1 zdejmuje z barków człowieka ten obowiązek, ponieważ to właśnie należy do jego zadań. I nie tylko to, gdyż może on z powodzeniem umyć również płytki, lustra oraz szyby prysznicowe.

Dzięki kwadratowej konstrukcji Dreame C1 ma doczyścić również rogi, bowiem w każdym rogu urządzenia zainstalowano cztery okrągłe elementy czyszczące o średnicy 30 mm i wysokości 10 mm z mikrofibrą i delikatnym włosiem, które wystają poza obrys robota i chowają się, gdy jest on przy ramie okna.

Dreame C1 (źródło: Dreame)

Robot potrafi wykrywać długość krawędzi powierzchni, którą ma wyczyścić i na podstawie jej analizy wybiera ścieżkę – w kształcie litery N lub Z. Dreame C1 jest też w stanie namierzać przeszkody, i to bardzo szybko, bo w czasie zaledwie 0,02 sekundy.

Ponadto urządzenie zapamiętuje miejsce, w którym zakończyło sprzątanie i wróci do niego, kiedy jego właściciel ponownie przyczepi go do danej powierzchni. Po zakończeniu czyszczenia wraca natomiast do miejsca, od którego je rozpoczęło.

Dreame C1 może czyścić przez maksymalnie 60 minut dzięki zbiornikowi na wodę o pojemności 80 ml, a technologia Dual-Spray optymalizuje poziom wilgotności nakładki myjącej. Nie pozostawi zatem osadów ani zacieków przez spływającą wodę. Siła ssania sięga zaś 5500 Pa.

Robot do mycia okien Dreame C1 jest już dostępny w Polsce

Sugerowaną cenę tego sprzętu ustalono na 1699 złotych i tyle zapłacicie za niego w sklepie internetowym Dreame. Ponadto kupicie go w RTV Euro AGD i Media Expert (za 1599 złotych), ale aktualnie robot do mycia okien Dreame C1 najtaniej jest dostępny w… Biedronce.

Robot do mycia okien to nie koniec. Dreame zapowiada znaczące rozszerzenie oferty

Oferta marki w dużej mierze skupiona jest na urządzeniach do sprzątania, choć nie tylko takie można w niej znaleźć – zob. robot koszący Dreame A2. Producent nie chce jednak ograniczać się do kategorii, które ma już w swoim portfolio. Świadczy o tym rynkowa premiera robota do mycia okien Dreame C1 oraz zapowiedź ponad 15 nowych linii produktowych.

W ofercie marki pojawią się m.in. klimatyzatory z robotycznym ramieniem (!), lodówki wspierane przez AI (która pomaga redukować straty wody i składników odżywczych) oraz roboty do pielęgnacji ogrodów. Firma chce stworzyć kompleksowy ekosystem, który zadba o cały dom i jego otoczenie. Urządzenia mają współpracować ze sobą, a użytkownik będzie mógł nimi zarządzać z poziomu smartfona.

Warto przy okazji przypomnieć, iż Dreame wejdzie też w segment motoryzacyjny (nad projektem Dreame Auto pracuje ponad 1000 osób). Ponadto marka Dreame zapowiedziała wejście na rynek smartfonów. Producent podkreśla, że Europa jest dla niego kluczowym rynkiem, a globalnie działa w ponad 100 krajach i ma ponad 6000 punktów sprzedaży stacjonarnej.