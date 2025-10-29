Tego jeszcze w ofercie nie mieli. Dreame robi kolejny krok

Po tym, jak dała się poznać jako firma produkująca naprawdę niezłe roboty sprzątające i odkurzacze, Dreame stara się rozszerzyć swój katalog. W ostatnim ruchu zdecydowała się na wprowadzenie do sprzedaży… soundbarów.

Telewizory już są, to co powiesz teraz na soundbar Dreame?

Dopiero co światło dzienne ujrzały pierwsze telewizory Dreame – to pięć modeli QLED 4K z podświetleniem Mini LED, składających się na serię V3000 Aura. Kontynuując rozszerzanie swojego portfolio chiński producent pozostaje w temacie RTV, bo teraz pokazał światu swoje pierwsze soundbary. Konkretnie: dwa modele.

Dreame Pano S1 to soundbar uniwersalny…

Pierwsze z zaprezentowanych urządzeń – Dreame Pano S1 – jest systemem 3.1.2-kanałowym, na który składa się główna belka (między innymi z 3 głośnikami pełnozakresowymi i 3 wysokotonowymi) oraz zewnętrzny subwoofer z przetwornikiem o średnicy 6,5 cala.

Całość obsługuje pasmo przenoszenia od 45 do 20000 Hz i oferuje moc na poziomie aż 500 W, a producent przekonuje jeszcze o realistycznych efektach przestrzennych, osiąganych głównie dzięki dwóm głośnikom skierowanym do góry. Urządzenie jest zgodne z systemem Dolby Atmos.

Dreame Pano S1 (źródło: JD/Gizmochina)

W głośnikach pełnozakresowych producent postawił na kompozytowe membrany z włókien roślinnych. Z kolei w przetwornikach wysokotonowych zastosował kopułki z jedwabiu. Oba rozwiązania mają pozytywnie wpływać na jakość i barwę brzmienia.

…a Dreame Pano S2 to (prawie) kino domowe

Dreame Pano S2 to bardziej zaawansowany zestaw, który ma stanowić namiastkę faktycznego kina domowego. Cechuje go pasmo przenoszenia od 40 do 20000 Hz, układ 5.1.2-kanałowy i podobne materiały, co w Pano S1.

Całość tworzą: soundbar (z 3 głośnikami pełnozakresowymi, 2 wysokotonowymi i 2 skierowanymi ku górze), zewnętrzny subwoofer z przetwornikiem o średnicy 8 cali oraz dwa dodatkowe głośniki tylne, potęgujące efekty przestrzenne (i ponownie mamy do czynienia z systemem Dolby Atmos). Łączna moc wynosi natomiast 630 W, a więc jest jeszcze odrobinę wyższa.

Dreame Pano S2 (źródło: JD/Gizmochina)

Oba urządzenia pozwalają skorzystać z technologii Bluetooth 5.4 oraz wielu złączy, w tym HDMI (z eARC), USB i mini jack. Dostosowanie brzmienia do własnych preferencji umożliwiają zaś tryby, takie jak muzyka, kino i gra.

Ile kosztują pierwsze soundbary Dreame?

Spore różnice w specyfikacji odnajdują odzwierciedlenie w cenach. Soundbar Dreame Pano S1 kosztuje 2199 juanów (co stanowi równowartość ~1130 złotych), a zestaw Dreame Pano S2 został wyceniony na 4098 juanów (~2105 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności tych soundbarów w Polsce, ale na pewno nie można tego wykluczyć. Szczególnie że istnieje duże prawdopodobieństwo, że po Nowym Roku telewizory Dreame faktycznie u nas zadebiutują, więc sekcja RTV będzie nad Wisłą żywa.

Telewizory i soundbary stanowią tylko część większej strategii rozwojowej tego producenta. Niedawno informowaliśmy o premierze lodówki Dreame 501L Time Island, do tego mówi się o pierwszym smartfonie Dreame, a na tym wcale nie koniec, bo trwają prace nad samochodem z logo Dreame. Robi się ciekawie!