Recenzja Dreame H15 Mix. Siedem urządzeń w jednym giga pudle

W moje ręce wpadł wielofunkcyjny odkurzacz Dreame H15 Mix. To nie jedno, ale aż siedem urządzeń w jednym (naprawdę ogromnym) pudle. Czy mnie urzekł? Od razu powiem Wam, że tak, ale zobaczcie jak faktycznie sprawdza się w praktyce – zapraszam!

Budowa i specyfikacja Dreame H15 Mix – ogrom elementów dla multifunkcjonalności

Dreame H15 Mix to nie jeden a – jak deklaruje producent – siedem różnych urządzeń w jednym pudełku. W naprawdę ogromnym i ciężkim pudle. Model ten obejmuje:

odkurzacz na mokro do podłóg twardych,

odkurzacz na sucho do podłóg twardych, dywanów i schodów (szczotka uniwersalna z podświetleniem),

odkurzacz do mebli tapicerowanych i dywanów (elektryczna mini szczotka),

odkurzacz do kątów, trudnodostępnych miejsc np. pod meblami (elastyczne narzędzie uniwersalne),

odkurzacz do punktowego czyszczenia mebli tapicerowanych i dywanów,

podstawa ładująco-czyszcząca z funkcją automatycznego mycia i suszenia szczotki w wysokiej temperaturze, zapobiegającą rozwojowi pleśni, bakterii i grzybów,

automatyczny dozownik płynu czyszczącego (którego zabrakło w modelu Dreame H15 Pro).

Poza tym w zestawie jest też uchwyt z przyciskami, podstawa ładująca, szczoteczka do czyszczenia, uchwyt silnika, podstawa z drążkiem do przechowywania, przedłużenie szczotki, zapasowa szczotka wałkowa i wymienny filtr. Producent dorzuca również dedykowany płyn do mycia podłóg oraz płyn do prania dywanów.

Co znajdziemy w pudełku z Dreame H15 Mix? (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Warto zaznaczyć, że sprzęty te nie działają niezależnie od siebie, a ich wspólnymi elementami są silnik oraz wymienny akumulator – można dokupić dodatkowy, zapasowy akumulator. Główną częścią tego modelu jest odkurzacz na mokro złożony z:

wyjmowanej rączki z przyciskami do włączenia/wyłączenia, zmiany trybów pracy i uruchomienia opcji automatycznego czyszczenia,

silnika z ekranem, z którego można odczytać informacje o stanie naładowania akumulatora, aktualnym trybie pracy, braku wody czy pełnym zbiorniku wody brudnej,

zbiornika na wodę czystą (780 ml),

zbiornika na wodę brudną (700 ml w trybie stojącym, 450 ml w trybie leżącym),

szczotki z wyjmowanym wałkiem i zbiornikiem na środek czyszczący.

Dreame H15 Mix (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Dreame H15 Pro oferuje kilka trybów, które z łatwością odczytamy z wyświetlacza. Są to:

tryb inteligentny – wykrywa poziom zabrudzenia i automatycznie dostosowuje moc ssania oraz przepływ wody,

tryb turbo – sprawdzi się przy uporczywych zabrudzeniach,

tryb ssania – oferuje wyłącznie odkurzanie,

tryb niestandardowy – ustawienia dotyczące przepływu wody, mocy ssania i innych parametrów ustalane są w aplikacji,

tryb samooczyszczania,

tryb suszenia.

Z wyświetlacza odczytamy także poziom naładowania, poziom koncentracji kurzu, postęp w procesie automatycznego czyszczenia i suszenia, a także dostrzeżemy ikonę wskazującą na ładowanie, połączenie z Wi-Fi, zbyt niski poziom wody czystej, zbyt wysoki poziom wody brudnej, zablokowaną szczotkę, zatkaną rurkę czy zabrudzenie wałka bądź rury.

Dreame H15 Mix (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Najważniejsze dane techniczne Dreame H15 Mix:

siła ssania: 23000 Paskali,

pojemność akumulatora: 6 x 5000 mAh,

temperatura mycia podłóg: 85 stopni Celsjusza,

temperatura wody do płukania szczotki: 100 stopni Celsjusza,

temperatura suszenia szczotki gorącym powietrzem: 90 stopni,

deklarowany czas mopowania: do 65 minut w trybie Cichym, do 45 minut w trybie Smart,

deklarowany czas odkurzania: do 75 minut w trybie Standardowym,

deklarowany czas ładowania: 4 godziny.

Dreame w modelu H15 Mix zastosowało technologie wspierające czyszczenie podłóg, w tym:

AI DescendReach: inteligentny system rozpoznający narożniki i krawędzie,

Smart Ratio Cleaning Solution: system analizujący poziom brudu, odpowiedzialny za dostosowanie przepływu wody, mocy ssania i dawki środka czyszczącego,

ThermoTub: system do skutecznego eliminowania bakterii, tłuszczu i brudu,

TangleCut 2.0: technologia zapobiegająca owijaniu się włosów wokół wałka,

GapFree, czyli technologii wspieranej AI, która odpowiedzialna jest za automatyczne opuszczanie ściągaczki wbudowanej w głowicę podczas wykonywania ruchu wstecz.

Dreame H15 Mix w praktyce, czyli co potrafi sprzęt „7 w 1”?

Zacznę bardzo prosto i powtórzę w pełni szczerze: nienawidzę sprzątać. Gdy dowiedziałam się, że w moje ręce trafi nowy, wielofunkcyjny odkurzacz, przestałam… sprzątać. Nie tylko z lenistwa, ale przede wszystkim, żeby sprzęt dość solidnie przetestować. Wobec tego robot sprzątający marki Mova (a więc w sumie można uznać, że daleki kuzyn testowanego modelu) przez 3 czy 4 dni nie wyruszył w trasę, odkurzacz ręczny też odpoczął.

Odkurzacz na sucho do podłóg twardych, dywanów i schodów (szczotka uniwersalna z podświetleniem)

Na dobry początek postanowiłam sprawdzić jak działa “dodatek”, czyli odkurzacz na sucho, i zweryfikować czy sprawdzi się jako zwyczajny, tradycyjny odkurzacz. Pierwsze, podstawowe pytanie brzmi – czy pierwszy kontakt z Dreame H15 Mix mnie zachwycił?

Nie, skądże, załamał, że… potrafił tak dobrze posprzątać i wciągnąć tyle kurzu. Sprzątanie piętra i schodów zajęło mi dokładnie 17 minut, w tym czasie poziom naładowania akumulatora spadł ze 100% do 68%. Czy to dużo czy mało? Powiedziałabym, że raczej niewiele, biorąc pod uwagę to, że mam dość spory metraż do ogarnięcia.

A jak z efektami? Sprzątanie na sucho Dreame H15 Mix jest niezwykle dokładne, odkurzacz świetnie i łatwo się prowadzi. Co chyba najważniejsze, tą dość niewielką szczotką da się łatwo dotrzeć do wielu miejsc i zakamarków. Dodatkowo świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie podświetlenia w szczotce, dzięki czemu na bieżąco wiemy, gdzie trzeba jeszcze odkurzyć. A przy okazji dowiadujemy się jak wiele kurzu i śmieci jest na podłodze, których w zasadzie na pierwszy rzut oka nie widać.

Dreame H15 Mix (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Z mniej przyjemnych rzeczy – masa (na którą bardzo często narzekam, ale cóż…). Nie jestem przyzwyczajona do tak sporego ciężaru trzymanego w jednej ręce, szczególnie że jestem dość niewielką osobą, przez co po 15 minutach już serio mi się nie chciało (bardziej niż zwykle) kontynuować tego procesu i zaczęła mnie boleć ręka.

Producent deklaruje, że z pomocą odkurzacza na sucho można odkurzać dywany z krótkim włosiem, co niestety średnio zdaje egzamin, bo szczotka przy dość cienkich dywanach zacinała się, a odkurzacz po prostu wyłączał.

Odkurzacz na mokro do podłóg twardych

Przejdźmy jednak do najważniejszego i głównego elementu, czyli odkurzacza Wet&Dry. Jak to zwykle w Dreame bywa – obsługa, czyli demontaż i napełnienie zbiornika na wodę czystą oraz pojemnika na środek czyszczący, są szybkie, łatwe i przyjemne. Wszystko działa intuicyjnie i bez problemu każdy poradzi sobie z wyjęciem i włożeniem zbiorników na miejsce. Co ważne producent w zestawie dołącza specjalny płyn do podłóg o pojemności 500 mililitrów o przyjemnym zapachu, który jednak po myciu nie jest wyczuwalny.

Skuteczność odkurzania i mycia jest naprawdę ogromna, robotyczna szczotka i napęd dodają przyjemności do tej nieprzyjemnej czynności, jaką jest sprzątanie. Jedno „przejechanie” po podłodze sprawia, że podłoga od razu lśni – czy to ta wykonana z płytek, czy z paneli podłogowych. Dzięki robotycznej szczotce ze ściągaczką woda jest zbierana na bieżąco niemalże do sucha, ale warto wiedzieć, że chodząc przez kilka minut za tym sprzętem skarpetki będą mokre.

Sprzęt świetnie radzi sobie także wzdłuż krawędzi, ścian i listew przypodłogowych, ale trzeba wiedzieć, że szczotka po bokach jest węższa od ściągaczki o około 1-1,5 centymetra, więc fragment podłogi jest pomijany.

Szczotka do odkurzania na mokro (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Odkurzacz na mokro prowadzi się łatwo, ale trzeba mieć świadomość, że wysokość stopy w najwyższym miejscu sięga ponad 10 cm. Model Dreame 15 Mix może sprzątać na płasko, ale to nie sprawia jednak, że mieści się w zakamarkach, które chciałabym sprzątnąć. Dla porównania – mój robot sprzątający ma około 8-9 cm wysokości i dzięki temu ma na swoim koncie zdecydowanie mniej omijanych przestrzeni w porównaniu do Dreame H15 Mix. Jednym z takich newralgicznych miejsc jest np. przestrzeń pod pierwszym schodem.

Odkurzacz do mebli tapicerowanych i dywanów (elektryczna mini szczotka)

Elektryczna miniaturowa szczotka do czyszczenia mebli czy dywanów to przydatny element. Dzięki niewielkim rozmiarom dotrzemy do zakamarków w kanapach czy na fotelach i szybko zbierzemy kurz, okruszki czy roztocza. Łatwo się prowadzi, jednak znowuż warto tu wspomnieć, że za długo nim nie posprzątamy – odkurzacz trzeba trzymać w dłoni i zestaw silnika z akumulatorem jest dość ciężkawy.

Przyznam wprost – jest to świetne rozwiązanie, żeby szybko odkurzyć kanapę po wieczorze filmowym z przekąskami (tego robot z pewnością za mnie nie zrobi 😉). Choć w domu nie mam futrzaków, jestem pewna, że ta mini elektryczna szczotka pozwoli też szybko pozbyć się z mebli tapicerowanych sierści i włosów.

Dreame H15 Mix (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Odkurzacz do kątów, trudnodostępnych miejsc np. pod meblami (elastyczne narzędzie uniwersalne)

Wąska szczotka do zakamarków świetnie sprawdza się w kątach, zakamarkach, pod niższymi meblami albo w samochodzie. Na pierwszy rzut oka miałam wątpliwości do jej „elastyczności”. Szczotka „ssawka” ma wysuwany element, zginający się pod naciskiem, jednak nie jest to taka typowa miękka rurka z gumy, a dość twardy element, który obawiam się, że może łatwo ulec pęknięciu czy złamaniu. Niemniej – sprawdza się wszędzie tam, gdzie żadna inna szczotka nie sięgnie. W rozłożonej formie ssawka ma aż 50 cm długości.

Elastyczna ssawka (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Odkurzacz do punktowego prania mebli tapicerowanych i dywanów

Producent zaleca, aby przed skorzystaniem z punktowego czyszczenia tkanin pozbyć się okruszków, sierści, włosów czy kurzu z powierzchni, które chcemy wyczyścić. W ruch więc poszła mini szczotka elektryczna. Po szybkim pozbyciu się kurzu wystarczy przygotować części konieczne do prania punktowego oraz płyn do dywanów, dołączony przez producenta do zestawu Dreame H15 Mix.

Odkurzacz do punktowego czyszczenia dywanów (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Na pierwszy ogień wzięłam dziecięcy dywanik. Postanowiłam spróbować pozbyć się z niego starej plamy po flamastrach i świeżej plamy zrobionej truskawką. Może z flamastrem sobie nie do końca poradził, bo jedynie delikatnie ją wybielił (co mnie zupełnie nie dziwi, bo cudów nie ma), ale ze śladem po rozgniecionej świeżej truskawce sprzęt poradził sobie świetnie – po plamie nie został żaden ślad.

Punktowe czyszczenie dywanu po lewej przed, po prawej po (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Dodatkowo, choć w zasadzie sprzęt jest do czyszczenia punktowego, stwierdziłam, że warto sprawdzić efektywność mycia – w tym celu podzieliłam dywan taśmą malarską, żeby porównać wyczyszczoną i nadal brudną część. Efekty są jednak praktycznie niezauważalne, może po prostu dywanik nie był w aż tak kiepskim stanie, jak myślałam, albo mój robot jest na tyle skuteczny, że jego regularne jeżdżenie po domu jest wystarczające.

Czyszczenie i konserwacja, czyli co trzeba zrobić, żeby odpowiednio zadbać o Dreame H15 Mix

Z czyszczeniem i konserwacją jest trochę zabawy, ale wszystko można łatwo zdemontować, większość elementów można spłukać pod bieżącą wodą, wytrzeć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Automatyczne czyszczenie i suszenie szczotki jest rewelacyjne – jeśli obawiacie się jakichś nieprzyjemnych zapachów, to z tym sprzętem możecie o tym zapomnieć. Wystarczy regularnie pozbywać się brudnej wody i, po zakończonym sprzątaniu, uruchamiać automatyczny proces czyszczenia, a raz na jakiś czas rozłożyć do zera wszystkie elementy i na spokojnie je wyczyścić.

Musicie być jednak świadomi, że rozebranie całości wymaga cierpliwości i dłuższej chwili. Mnie dokładne rozłożenie i wyczyszczenie zajęły więcej czasu niż samo sprzątanie podłóg.

Szczotka do odkurzania na mokro (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Podstawa ładująco-czyszcząca z funkcją automatycznego mycia i suszenia szczotki w wysokiej temperaturze

Co do automatycznego czyszczenia – powiem szczerze, jestem zaskoczona, że to może tak długo trwać. Mycie zajęło mi około 12 minut, akumulator zszedł w tym czasie do 77% naładowania, więc jest naprawdę nieźle. Natomiast automatyczny proces czyszczenia wraz z suszeniem szczotki trwał ponad pół godziny.

Za pomocą aplikacji możemy czas ten zredukować do 5 minut, ustawiając tryb suszenia na „super prędkość”. Pytanie czy na dłuższą metę wielokrotne „niedosuszenie” szczotki wałkowej nie wpłynie na rozwój pleśni czy nieprzyjemnych zapachów. Trzy tygodnie testów to za mało, by móc się wypowiedzieć na ten temat.

Warto wiedzieć, że po każdym sprzątaniu i czyszczeniu należy opróżnić zbiornik na brudną wodę. W dokładnym oczyszczeniu zbiornika pomoże nam dołączona do Dreame H15 Mix szczotka. Trzeba się jednak przygotować na to, że jeśli domownicy mają długie włosy, może być konieczne ich wyplątywanie (nie jest to jednak tak problematyczne jak w przypadku robota, którego posiadam). Niestety, u nas wszechobecność włosów to standard i z tą kwestią robot sprzątający kompletnie nie daje sobie rady – konieczne jest ręczne wycinanie włosów ze szczotki. W przypadku H15 Mix tego problemu nie ma – zdecydowana większość włosów ląduje po prostu w zbiorniku na brudną wodę, choć zaznaczam, że nie wszystkie.

Aplikacja Dreame Home – co w niej znajdziemy?

Ważnym, choć w zasadzie niekoniecznym do użytkowania odkurzacza elementem, jest aplikacja Dreame Home. Możemy tam dodawać różne sprzęty – nie tylko roboty sprzątające, koszące, ale też właśnie odkurzacze ręczne, oczyszczacze czy kamery.

Jeśli chodzi o Dreame H15 Mix, za pomocą aplikacji możemy decydować o sposobie czyszczenia, włączać szybkie suszenie, dostosowywać moc ssania i tryby, a także ustalać harmonogramy mycia i suszenia szczotki wałkowej. Ponadto w aplikacji sprawdzimy jak wiele czasu spędziliśmy na bieganiu z odkurzaczem oraz zapoznamy się z poziomem zużycia poszczególnych elementów. Bo – jak zapewne wiecie – szczotkę wałkową i filtry trzeba co jakiś czas wymieniać.

W aplikacji możemy też dostosować ustawienia asystenta. Dreame H15 Mix za pomocą komunikatów głosowych na bieżąco informuje użytkownika o stanie urządzenia i koniecznych do wykonania działań, takich jak napełnienie zbiornika na wodę czystą czy opróżnienie zbiornika na wodę brudną. Co ważne komunikaty te mogą być przekazywane są w języku polskim – wystarczy wybrać tę opcję w aplikacji, a dokładniej w sekcji ustawień urządzenia. Możesz tam również dostosować ich głośność.

Aplikacja Dreame Home (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Werdykt po testowaniu potężnego zestawu Dreame H15 Mix

Dreame H15 Mix to niezwykle funkcjonalny sprzęt. Nie jest to jeden zwykły odkurzacz, a pokaźna gromada wielofunkcyjnych odkurzaczy, która pokona brud nie tylko z podłogi. Na szczególną uwagę zasługuje demontowanie i montowanie poszczególnych elementów, jest ich naprawdę mnóstwo, ale wszystko jest niezwykle intuicyjne i proste… z wyjątkiem jednego elementu.

Niestety, jestem czepialska i demontaż metalowej rączki jest jedynym niewygodnym elementem w konstrukcji Dreame H15 Mix. Do jej wyjęcia konieczne jest użycie śrubokrętu, włożenie go do gumowego otworu i wciśnięcie ukrytego przycisku blokady. Wydaje mi się, że można było to nieco lepiej rozwiązać, choć może producent specjalnie użył takiej utrudnionej formy zabezpieczenia przed przypadkowym wypięciem uchwytu w czasie pracy. Z drugiej strony, tego uchwytu na co dzień nie trzeba demontować, więc nie jest to uciążliwe.

8 Ocena 8.9 Ocena 8.7 Ocena

I – przyznam szczerze – jestem tak przyzwyczajona do robota sprzątającego, że nadal ma u mnie pierwsze miejsce (choć nie ze wszystkim da radę) – nawet, jeśli do dokładności i jakości sprzątania względem Dreame H15 Mix bardzo mu daleko. Nie przepadam za bieganiem z odkurzaczem, nie mam do tego cierpliwości, jednak jestem pewna, że robot sprzątnie każde miejsce, w które zdoła się zmieścić, biorąc pod uwagę wysokość od podłogi – a jak już wcześniej wspomniałam, mieści się w większej liczbie zakamarków niż szczotka Wet&Dry modelu Dreame H15 Mix. Przy ręcznym sprzątaniu, szczególnie bez podświetlenia szczotki, takiej gwarancji nie ma.

Natomiast jeśli kochasz czystość i dokładne sprzątanie, a uporczywe plamy na podłodze spędzają Ci sen z powiek, masz cierpliwość, a ręczne odkurzanie to dla Ciebie pestka – ten model Cię zachwyci, zauroczy i zaskoczy. Tym bardziej, że Dreame H15 Mix świetnie sprawdzi się w wielkopowierzchniowych domach w nowoczesnym stylu, gdzie większość mebli ma spore przestrzenie pod sobą i jest niewiele dywanów.

Za sporą wadę Dreame H15 Mix można śmiało uznać cenę. Ale pamiętajcie, że nie jest to tylko zwyczajny odkurzacz, a kilka funkcjonalnych sprzętów w jednym pudełku. Obecnie model ten kosztuje 3399 złotych.