Znany producent odkurzaczy chce konkurować z… Bugatti. Nie on pierwszy

Od robotów do samochodów? Zaskoczę Was – wcale nie chodzi tutaj o Xiaomi. Kolejna chińska firma, trudniąca się przede wszystkim produkcją inteligentnych urządzeń domowych, wkracza w branżę motoryzacyjną.

Od odkurzaczy do samochodów – kolejna chińska marka wkracza do motoryzacji

Wygląda na to, że producent odkurzaczy, robotów sprzątających i suszarek do włosów pozazdrościł Xiaomi. Dreame również ma zamiar wkroczyć w branżę motoryzacyjną. I – co ciekawe – już na starcie twierdzi, że tworzony elektryczny hipersamochód ma być „najszybszy na świecie”, a nawet konkurować z Bugatti.

Yu Hao – założyciel Dreame Technology – pokazał pierwsze oficjalne rendery elektrycznego pojazdu. Jak twierdzi ekipa chińskiego portalu motoryzacyjnego Donchedi, zespół projektowy Dreame najwyraźniej inspirował się kultowym samochodem Bugatti Chiron. Szczególnie widać to po aerodynamicznej sylwetce i przednim profilu.

Rendery samochodu Dreame Technology i nawiązanie do odkurzacza marki (źródło: Dongchedi)

Producent odkurzaczy i robotów sprzątających określa tworzony samochód jako ultraluksusowy oraz w pełni elektryczny. Ponadto Dreame Technology odważyło się porównać ten model z „hipersamochodem” Bugatti Veyron, znanym jako jeden z najszybszych (i swoją drogą też najdroższych) produkowanych serii. Obecnie trudno jednak porównywać te pojazdy, biorąc pod uwagę fakt, że specyfikacja auta Dreame Technology nadal nie została ujawniona.

Rendery wnętrza pojazdu wskazują na to, że samochód ma mieć charakter zarówno minimalistyczny, jak i futurystyczny. Producent pokazał dwuramienną kierownicę, a na desce rozdzielczej ulokował cyfrowy wyświetlacz ogromnych rozmiarów.

Kiedy pierwszy samochód elektryczny Dreame może wyjechać z fabryki?

Warto wspomnieć, iż producent robotów ma zamiar zaprezentować prototyp swojego samochodu na styczniowych targach CES 2026. Firma planuje też wyjść poza rodzimy rynek. Portal NotebookCheck twierdzi, że Dreame jest na ostatnim etapie wyboru miejsca produkcji na terenie Berlina w sąsiedztwie Gigafactory Berlin Tesla. Podobno zgromadzono już zespół produkcyjny, złożony z prawie tysiąca osób. Jakby tego było mało, chiński producent obecnie pracuje nad zawarciem partnerstwa strategicznego z BNP Paribas.

Debiut pierwszego pojazdu produkcyjnego ma nastąpić już w 2027 roku. Zaznaczę, że firma Dreame Technology została założona w 2017 roku, więc premiera samochodu wypadałaby w sam raz na jej 10-lecie.