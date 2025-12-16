Uroczy elektryk wjeżdża do Polski. W sam raz do miasta

Zupełnie nowy i elektryczny Nissan Micra dostępny w przedsprzedaży w Polsce. Do wyboru są dwa różne akumulatory.

Nowy Nissan Micra – jak wygląda specyfikacja?

To wciąż niewielki samochód, który świetnie odnajdzie się w mieście i nie tylko, ale nowy Nissan Micra wyraźnie zmienił się względem swoich poprzedników. Wizualnie przypomina nieco trzecią generację, ale chyba najbliższej mu do technologicznego bliźniaka, czyli Renault 5. Oba auta dzielą sporo rozwiązań, co jest zaletą, bowiem mamy do czynienia z naprawdę dobrymi BEV-ami, a przynajmniej tak się zapowiadają.

Elektryczny Nissan Micra został pokazany już wcześniej, ale warto przypomnieć, co oferuje. Do wyboru są dwie wersje, które różnią się pojemnością akumulatora i innymi cechami – więcej szczegółów w umieszczonej niżej tabeli. Na pokładzie mamy system infotainment zintegrowany z usługami Google, a to oznacza dostęp chociażby do Google Maps bez podłączania smartfona. Mimo tego nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Treści wyświetlane są na dwóch 10,1-calowych ekranach.

Wśród wyposażenia znajdziemy zestaw inteligentnych systemów wspomagania kierowcy, takich jak: system hamowania awaryjnego, system interwencji i ostrzegania przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, system monitorowanie martwego pola, autonomiczne hamowanie awaryjne z funkcją wykrywania ruchu poprzecznego z tyłu, tempomat z funkcją Stop&Go, system monitorowania uwagi kierowcy oraz ostrzeganie o przekroczeniu ograniczenia prędkości. Do tego dochodzi sześć poduszek powietrznych oraz elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold.

fot. Nissan

Samochód obsługuje mobilną aplikację NissanConnect Services, która zapewnia kierowcy podgląd najważniejszych parametrów na ekranie smartfona. Na pokładzie może znaleźć się też opcjonalny system nagłośnienia Harman Kardon z dziewięcioma głośnikami. Zaletą jest funkcja V2L z adapterem w standardzie, która pozwala wykorzystać energię zgromadzoną w akumulatorze do ładowania innych urządzeń.

Specyfikacja elektrycznego Nissana Micra przedstawia się następująco:

Nissan Micra 40 kWh WD Nissan Micra 52 kWh WD Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość 3974 / 1774 (2020) / 1499 mm 3974 / 1774 (2020) / 1499 mm Masa własna minimalna/maksymalna (bez kierowcy) 1452-1487 kg 1527-1556 kg Dopuszczalna masa całkowita (bez kierowcy) 1860 kg 1930 kg Moc silnika 122 KM 150 KM Maksymalny moment obrotowy 225 Nm 245 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h 9,0 s 8,0 s Prędkość maksymalna 150 km/h 150 km/h Akumulator (pojemność użyteczna) 40 kWh 52 kWh Ładowarka podkładowa AC 11 kW, trójfazowa 11 kW, trójfazowa Maksymalna moc ładowania DC 80 kW 100 kW Czas ładowania AC 11 kW (10-100%) ok. 4 godzin ok. 5 godzin Czas ładowania DC (15-80%) 30 minut 30 minut Zasięg w cyklu mieszanym WLTP 314-317 km 414-416 km Zasięg w cyklu miejskim WLTP 432-439 km 570-576 km

fot. Nissan

Cena elektrycznego Nissana Micra w Polsce

Przedsprzedaż obejmuje dwie najlepiej wyposażone wersje – Evolve i Evolve Plus. Model z akumulatorem 40 kWh w konfiguracji Evolve został wyceniony na 133900 złotych. Wariant z akumulatorem 52 kWh to wydatek 146900 złotych, natomiast wersja Evolve Plus, oferowana wyłącznie z akumulatorem 52 kWh, została wyceniona na 154300 złotych.

Użytkownicy mogą liczyć na nawet 5 lat ochrony gwarancyjnej. Ponadto na sam akumulator udzielana jest dodatkowa gwarancja na 8 lat lub 160 tys. kilometrów. Wypada jeszcze dodać, że pozostałe wersje wyposażenia dołączą do oferty w lutym 2026 roku. Ich cena, ze względu na uboższe wyposażenie, będzie niższa.