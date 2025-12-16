Uroczy elektryk wjeżdża do Polski. W sam raz do miasta

Nowy Nissan Micra
fot. Nissan
Zupełnie nowy i elektryczny Nissan Micra dostępny w przedsprzedaży w Polsce. Do wyboru są dwa różne akumulatory.

Nowy Nissan Micra – jak wygląda specyfikacja?

To wciąż niewielki samochód, który świetnie odnajdzie się w mieście i nie tylko, ale nowy Nissan Micra wyraźnie zmienił się względem swoich poprzedników. Wizualnie przypomina nieco trzecią generację, ale chyba najbliższej mu do technologicznego bliźniaka, czyli Renault 5. Oba auta dzielą sporo rozwiązań, co jest zaletą, bowiem mamy do czynienia z naprawdę dobrymi BEV-ami, a przynajmniej tak się zapowiadają.

Elektryczny Nissan Micra został pokazany już wcześniej, ale warto przypomnieć, co oferuje. Do wyboru są dwie wersje, które różnią się pojemnością akumulatora i innymi cechami – więcej szczegółów w umieszczonej niżej tabeli. Na pokładzie mamy system infotainment zintegrowany z usługami Google, a to oznacza dostęp chociażby do Google Maps bez podłączania smartfona. Mimo tego nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Treści wyświetlane są na dwóch 10,1-calowych ekranach.

Wśród wyposażenia znajdziemy zestaw inteligentnych systemów wspomagania kierowcy, takich jak: system hamowania awaryjnego, system interwencji i ostrzegania przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, system monitorowanie martwego pola, autonomiczne hamowanie awaryjne z funkcją wykrywania ruchu poprzecznego z tyłu, tempomat z funkcją Stop&Go, system monitorowania uwagi kierowcy oraz ostrzeganie o przekroczeniu ograniczenia prędkości. Do tego dochodzi sześć poduszek powietrznych oraz elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold.

Nowy Nissan Micra
fot. Nissan

Samochód obsługuje mobilną aplikację NissanConnect Services, która zapewnia kierowcy podgląd najważniejszych parametrów na ekranie smartfona. Na pokładzie może znaleźć się też opcjonalny system nagłośnienia Harman Kardon z dziewięcioma głośnikami. Zaletą jest funkcja V2L z adapterem w standardzie, która pozwala wykorzystać energię zgromadzoną w akumulatorze do ładowania innych urządzeń.

Specyfikacja elektrycznego Nissana Micra przedstawia się następująco:

Nissan Micra 40 kWh WDNissan Micra 52 kWh WD
Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość3974 / 1774 (2020) / 1499 mm3974 / 1774 (2020) / 1499 mm
Masa własna minimalna/maksymalna (bez kierowcy)1452-1487 kg1527-1556 kg
Dopuszczalna masa całkowita (bez kierowcy)1860 kg1930 kg
Moc silnika122 KM150 KM
Maksymalny moment obrotowy225 Nm245 Nm
Przyspieszenie 0-100 km/h9,0 s8,0 s
Prędkość maksymalna150 km/h150 km/h
Akumulator (pojemność użyteczna)40 kWh52 kWh
Ładowarka podkładowa AC11 kW, trójfazowa11 kW, trójfazowa
Maksymalna moc ładowania DC80 kW100 kW
Czas ładowania AC 11 kW (10-100%)ok. 4 godzinok. 5 godzin
Czas ładowania DC (15-80%)30 minut30 minut
Zasięg w cyklu mieszanym WLTP314-317 km414-416 km
Zasięg w cyklu miejskim WLTP432-439 km570-576 km
Nowy Nissan Micra
fot. Nissan

Cena elektrycznego Nissana Micra w Polsce

Przedsprzedaż obejmuje dwie najlepiej wyposażone wersje – Evolve i Evolve Plus. Model z akumulatorem 40 kWh w konfiguracji Evolve został wyceniony na 133900 złotych. Wariant z akumulatorem 52 kWh to wydatek 146900 złotych, natomiast wersja Evolve Plus, oferowana wyłącznie z akumulatorem 52 kWh, została wyceniona na 154300 złotych.

Użytkownicy mogą liczyć na nawet 5 lat ochrony gwarancyjnej. Ponadto na sam akumulator udzielana jest dodatkowa gwarancja na 8 lat lub 160 tys. kilometrów. Wypada jeszcze dodać, że pozostałe wersje wyposażenia dołączą do oferty w lutym 2026 roku. Ich cena, ze względu na uboższe wyposażenie, będzie niższa.

