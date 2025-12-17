Droższe albo gorsze – takie będą smartfony w 2026 roku

Rok 2026 będzie olbrzymim wyzwaniem dla producentów smartfonów. Gwałtownie rosnące koszty komponentów doprowadzą ich do sytuacji, w której będą musieli wybrać jedną z dwóch opcji: zaproponować albo gorsze, albo droższe urządzenia. Tak czy siak: rynek z pewnością odnotuje straty.

Smartfony w 2026 roku – wyższe koszty, wyższe ceny, niższa sprzedaż

W porównaniu do początku 2025 roku koszty pozyskania komponentów przez producentów smartfonów znacząco wzrosły. Jest to w dużej mierze uzależnione od klasy (i ceny) urządzenia – Counterpoint wylicza, że: mowa jest o:

ok. 10% wzrostu w przypadku smartfonów z wysokiej półki,

ok. 15% wzrostu w przypadku smartfonów ze średniej półki,

ok. 25% wzrostu w przypadku smartfonów z niskiej półki.

Szczególnie ta ostatnia wartość robi wrażenie, a jeśli prognozy się sprawdzą, to w najbliższym czasie koszty wzrosną ponownie – od 8% do 15%. Same moduły pamięci operacyjnej (DRAM) w następnym kwartale będą prawdopodobnie droższe nawet o 40% niż teraz. Powody są te same, co w przypadku prognozowanych wzrostów cen laptopów – producenci pamięci obniżyli podaż, priorytetowo traktując zamówienia z sektora AI.

Opcje są dwie: techniczny regres albo znaczący wzrost cen

Możliwych następstw jest wiele. Przede wszystkim można spodziewać się wyższych cen urządzeń w 2026 roku (w porównaniu do modelu podobnej klasy z obecnego rocznika). Średnia cena sprzedaży ma być wyższa o blisko 7% niż w tym roku. Po drugie: smartfony z 16 GB RAM mogą stać się prawdziwym rarytasem, a na niskiej i średniej półce nowym-starym standardem może być obecność zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej.

Niewykluczone, że z generacji na generację będziemy obserwować mniejszy postęp, a w niektórych aspektach może dochodzić nawet do regresu – byle tylko możliwe było utrzymanie aktualnych cen. Przez to też producenci – jak twierdzą eksperci z Counterpoint – muszą nastawić się na niższą sprzedaż. W 2026 roku rynek może skurczyć się o ponad 2% i właściwie nie ma wśród głównych graczy marki, dla której prognozuje się w tym okresie wzrost podaży.

Prognozowany udział w globalnym rynku smartfonów w 2026 roku i porównanie do roku 2025 (źródło: Counterpoint)

Najlepiej przygotowane na przetrwanie kolejnych kwartałów wydają się największe firmy, takie jak Apple czy Samsung. Dysponują bowiem szerokimi możliwościami skalowania i modyfikowania swoich katalogów. W dodatku mogą pochwalić się bogatą ofertą smartfonów klasy premium, gdzie koszty komponentów (a przede wszystkim RAM) nie stanowią tak dużej części całej ceny.

Mniej optymistyczne scenariusze widzi się w przypadku mniejszych, głównie chińskich producentów.