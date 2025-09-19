Od robotów do smartfonów. Oto kolejny pomysł znanej marki

Marka trudniąca się produkcją robotów sprzątających, odkurzaczy i innych urządzeń do utrzymania czystości, ma zamiar już wkrótce rozszerzyć ofertę o zupełnie nową kategorię urządzeń.

Roboty sprzątające i odkurzacze to za mało dla tego producenta

Niedawno wspominaliśmy, że producent robotów sprzątających, odkurzaczy i kosiarek automatycznych ma zamiar wkroczyć w zupełnie nowy segment. Mowa tutaj oczywiście o marce Dreame Technology, która już w 2027 roku chce wyjechać z fabryki swoim pierwszym samochodem elektrycznym i konkurować m.in. z Bugatti.

Okazuje się, że nie tylko plotki o samochodzie się potwierdziły, bo producent odkurzaczy – poza sektorem motoryzacyjnym – ma zamiar wkroczyć też w segment smartfonów. A pierwszym modelem będzie Dreame Space. Firma twierdzi, że choć premiera jeszcze się nie odbyła, to już udało jej się zebrać miliardy juanów w ramach przedsprzedaży.

Dreame Space ma być produktem „innym niż wszystkie dostępne na rynku”. Urządzenie zostanie wyposażone w system, służący do obrazowania nieba oparty na zaawansowanej fotografii. Wygląda na to, że sprzęt miałby pozwolić użytkownikom na wykonywanie dobrych zdjęć nocnego nieba nawet w miastach dotkniętych zanieczyszczeniem światłem.

Ponadto smartfon stworzony przez Dreame umożliwiłby tworzenie scen nocnego nieba, rejestrowanie poruszających się chmur czy nagranie ruchu całej Drogi Mlecznej.

Co więcej, sprzęt ma się sprawdzić w rękach użytkowników z różnych regionów świata, jednocześnie oferując bezpieczeństwo, komfort i niezawodność. Prawdopodobnie więc smartfony Dreame zadebiutują nie tylko na rodzimym rynku, ale i globalnie.

Póki co nie ujawniono większej liczby szczegółów na temat specyfikacji smartfona Dreame Space ani cen. Wiadomo natomiast, że ma pojawić się „wkrótce”.

Dlaczego Dreame postawi teraz na smartfony?

Dreame Technology uważa, że smartfony są kluczowym elementem na obecnym rynku. Warto zaznaczyć, że urządzenia mobilne są podstawą działania zdecydowanej większości robotów sprzątających, a z aplikacjami dla inteligentnego domu łączy się coraz więcej innych sprzętów, w tym pionowych odkurzaczy.

Chińska marka twierdzi, że jej doświadczenie dotyczące tworzenia urządzeń, oprogramowania, algorytmów oraz platform jest na tyle duże, iż jest przygotowana do wejścia na rynek smartfonów.