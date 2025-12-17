Tani smartfon z dużą baterią? Ba, nawet dwa

W ofercie firmy Realme pojawiły się dwa smartfony z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej. To, co najbardziej je wyróżnia, to akumulatory o sporej pojemności, obsługujące w dodatku szybkie ładowanie.

Realme Narzo 90 to nie jeden, a dwa smartfony z dużą baterią i niską ceną

Realme Narzo 90x 5G to tak właściwie typowy budżetowiec, choć z kilkoma poważnymi atutami. Zacznijmy jednak od tego, że jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 6300, z którym współpracuje maksymalnie 8 GB RAM typu LPDDR4X, a na pliki użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci eMMC 5.1.

Do wyświetlania obrazu służy 6,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+, którego największą zaletą wydaje się częstotliwość odświeżania, sięgająca aż 144 Hz. Z przodu zainstalowany został także aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), a z tyłu mamy pojedyncze oczko o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8).

Konstrukcja, cechująca się pyło- i wodoodpornością w klasie IP65, skrywa w sobie także – i to chyba robi największe wrażenie – akumulator o pojemności 7000 mAh. Obsługuje on w dodatku szybkie ładowanie z mocą maksymalnie 60 W.

Realme Narzo 90x 5G (fot. Realme)

W taki sam akumulator został wyposażony smartfon Realme Narzo 90 5G (bez literki x w nazwie). Poza tym jednak plasuje się wyraźnie wyżej, oferując między innymi wydajniejszy procesor MediaTek Dimensity 6400 Max, dodatkowy aparat do pomiaru głębi oraz – przede wszystkim – wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i jasności sięgającej 4000 nitów.

Drugi z opisywanych modeli może się także pochwalić nowszymi standardami łączności bezprzewodowej, a do tego konstrukcją o wyższej klasie wodoszczelności: IP68 i IP69. Oznacza to, że nie są mu straszne ani kąpiele, ani natryski.

Realme Narzo 90 5G (fot. Realme)

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Realme Narzo 90x 5G vs Realme Narzo 90 5G – porównanie:

Realme Narzo 90x 5G Realme Narzo 90 5G Wyświetlacz 6,8 cala,

LCD (IPS),

1570×720 pikseli,

144 Hz,

do 1200 nitów 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

do 4000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 6300

(6 nm; do 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 6400 Max (6 nm; do 2,5 GHz) Pamięć 6/8 GB RAM (LPDDR4X),

128 GB (eMMC 5.1) 6/8 GB RAM (LPDDR4X),

128 GB (UFS 2.2) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8) 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.2) – pomiar głębi Aparat z przodu 8 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.4) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 60 W 7000 mAh,

ładowanie do 60 W Łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wymiary 166,1×77,9×8,28 mm 158,4×75,2×7,79 mm Waga 212 gramów 181 gramów Odporność IP65 IP68 / IP69

Ile kosztują nowe smartfony Realme?

Jak na razie nowe smartfony zadebiutowały w Indiach. Ich ceny przedstawiają się tam następująco:

Realme Narzo 90x 5G: 6/128 GB – 13999 rupii (równowartość ~550 złotych), 8/128 GB – 15499 rupii (~610 złotych),

Realme Narzo 90 5G: 6/128 GB – 16999 rupii (~670 złotych), 8/128 GB – 18499 rupii (~730 złotych).



Nie należy nastawiać się na to, że któryś z tych smartfonów zadebiutuje także w Polsce – seria Narzo omija nasz kraj od ładnych paru lat. Niemniej można się spodziewać, że modele o podobnej specyfikacji pojawią się nad Wisłą w ramach serii Note lub C.