Tani smartfon z dużą baterią? Ba, nawet dwa

W ofercie firmy Realme pojawiły się dwa smartfony z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej. To, co najbardziej je wyróżnia, to akumulatory o sporej pojemności, obsługujące w dodatku szybkie ładowanie.
Realme Narzo 90 to nie jeden, a dwa smartfony z dużą baterią i niską ceną
Realme Narzo 90x 5G to tak właściwie typowy budżetowiec, choć z kilkoma poważnymi atutami. Zacznijmy jednak od tego, że jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 6300, z którym współpracuje maksymalnie 8 GB RAM typu LPDDR4X, a na pliki użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci eMMC 5.1.
Do wyświetlania obrazu służy 6,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+, którego największą zaletą wydaje się częstotliwość odświeżania, sięgająca aż 144 Hz. Z przodu zainstalowany został także aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), a z tyłu mamy pojedyncze oczko o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8).
Konstrukcja, cechująca się pyło- i wodoodpornością w klasie IP65, skrywa w sobie także – i to chyba robi największe wrażenie – akumulator o pojemności 7000 mAh. Obsługuje on w dodatku szybkie ładowanie z mocą maksymalnie 60 W.
W taki sam akumulator został wyposażony smartfon Realme Narzo 90 5G (bez literki x w nazwie). Poza tym jednak plasuje się wyraźnie wyżej, oferując między innymi wydajniejszy procesor MediaTek Dimensity 6400 Max, dodatkowy aparat do pomiaru głębi oraz – przede wszystkim – wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i jasności sięgającej 4000 nitów.
Drugi z opisywanych modeli może się także pochwalić nowszymi standardami łączności bezprzewodowej, a do tego konstrukcją o wyższej klasie wodoszczelności: IP68 i IP69. Oznacza to, że nie są mu straszne ani kąpiele, ani natryski.
Podsumujmy i porównajmy…
Specyfikacja Realme Narzo 90x 5G vs Realme Narzo 90 5G – porównanie:
|Realme Narzo 90x 5G
|Realme Narzo 90 5G
|Wyświetlacz
|6,8 cala,
LCD (IPS),
1570×720 pikseli,
144 Hz,
do 1200 nitów
|6,57 cala,
AMOLED,
2372×1080 pikseli,
120 Hz,
do 4000 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 6300
(6 nm; do 2,4 GHz)
|MediaTek Dimensity 6400 Max (6 nm; do 2,5 GHz)
|Pamięć
|6/8 GB RAM (LPDDR4X),
128 GB (eMMC 5.1)
|6/8 GB RAM (LPDDR4X),
128 GB (UFS 2.2)
|Aparaty z tyłu
|50 Mpix (f/1.8)
|50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.2) – pomiar głębi
|Aparat z przodu
|8 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.4)
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 60 W
|7000 mAh,
ładowanie do 60 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Wymiary
|166,1×77,9×8,28 mm
|158,4×75,2×7,79 mm
|Waga
|212 gramów
|181 gramów
|Odporność
|IP65
|IP68 / IP69
Ile kosztują nowe smartfony Realme?
Jak na razie nowe smartfony zadebiutowały w Indiach. Ich ceny przedstawiają się tam następująco:
- Realme Narzo 90x 5G:
- 6/128 GB – 13999 rupii (równowartość ~550 złotych),
- 8/128 GB – 15499 rupii (~610 złotych),
- Realme Narzo 90 5G:
- 6/128 GB – 16999 rupii (~670 złotych),
- 8/128 GB – 18499 rupii (~730 złotych).
Nie należy nastawiać się na to, że któryś z tych smartfonów zadebiutuje także w Polsce – seria Narzo omija nasz kraj od ładnych paru lat. Niemniej można się spodziewać, że modele o podobnej specyfikacji pojawią się nad Wisłą w ramach serii Note lub C.