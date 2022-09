Amazon zapowiada mega promocję. Możesz skorzystać, jeśli spełnisz jeden warunek

Już za niewiele ponad dwa tygodnie ruszy wielka promocja Amazon z okazji pierwszej rocznicy dostępności abonamentu Prime, który zapewnia szereg benefitów w bardzo atrakcyjnej cenie, szczególnie w przypadku subskrypcji na rok. Aby to uczcić, amerykański gigant e-commerce przygotował mnóstwo specjalnych ofert na tę okazję, lecz trzeba spełnić jeden warunek, żeby z nich skorzystać.

Amazon Prime jest dostępny w Polsce już/dopiero od roku

Klienci w Polsce mogą wykupić abonament Amazon Prime dopiero od 12 października 2021 roku, mimo że Amazon wszedł oficjalnie do Polski na początku marca ubiegłego roku. Można to jednak wybaczyć amerykańskiemu gigantowi, gdyż subskrypcja zapewnia mnóstwo benefitów w przystępnej cenie. Za 10,99 złotych na miesiąc lub 49 złotych na rok otrzymujecie m.in. darmową dostawę milionów produktów bez minimalnej kwoty zamówienia, a także dostęp do platform Prime Gaming z grami oraz Prime Video z filmami i serialami.

Ponadto subskrybenci abonamentu Prime mogą korzystać z promocji, przygotowanych w ramach corocznej akcji Amazon Prime Day – w tym roku klienci z Polski mogli po raz pierwszy wziąć udział w tym „święcie zakupowym” i kupić m.in. czytniki Kindle i inne urządzenia amerykańskiego giganta w dużo niższych cenach. Ponadto przeceniono wiele sprzętów innych marek, w tym Apple.

Promocja Amazon na pierwszą rocznicę subskrypcji Prime w Polsce

Nie bez powodu został poruszony temat abonamentu Amazon Prime, gdyż tylko klienci, którzy go wykupią lub już z niego korzystają, będą mogli skorzystać z ekskluzywnych okazji, przygotowanych na pierwszą rocznicę dostępności subskrypcji Prime w Polsce. Jeśli jeszcze jej nie wykupiliście, możecie to zrobić na tej stronie. Tutaj warto dodać, że dla nowych klientów przygotowano 30-dniowy, bezpłatny okres próbny.

Później jednak warto wybrać abonament na rok za 49 złotych (płatne z góry po zakończeniu okresu próbnego), szczególnie że trzeba mieć z tyłu głowy możliwość, iż firma może podnieść ceny w Polsce, gdyż niedawno zrobiła to na wielu innych rynkach (w tym w Europie). Wydaje się, że podwyżka w kraju nad Wisłą to tylko kwestia czasu, a tak zapewnicie sobie za mniej niż 50 złotych dostęp na rok do szeregu benefitów, w tym także bogatej biblioteki wideo na żądanie.

Ekskluzywne Okazje Amazon Prime będą dostępne w dniach od 11 do 12 października 2022 roku tylko dla subskrybentów Prime. Firma zapowiada, że w tym czasie klienci będą mogli wybierać spośród tysięcy atrakcyjnych produktów najlepszych marek w różnych kategoriach, od elektroniki – Apple, Garmin, Xiaomi, realme, Sony, Bose, Logitech i DJI, produktów do domu i kuchni – Philips, Bosch, Zelmer i Gerlach, zabawek – Mattel, Playmobil i Lego, po kosmetyki i produkty do higieny osobistej od L’Oreal, Maybelline, Garnier, Philips Sonicare, Oral-B, Pampers i Gillette.

Pełna lista ofert nie została jeszcze ujawniona, ale szczegóły mają być udostępniane na dedykowanej stronie internetowej, dlatego śledźcie ją na bieżąco, aby nic Wam nie umknęło, jeśli jesteście łowcami promocji!