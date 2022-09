Xiaomi ulepszy swój tani smartfon z czystym Androidem

Xiaomi (i nie tylko) znane jest z tworzenia wielu wersji jednego smartfona. Nie inaczej będzie w tym przypadku – już wkrótce zaprezentowany niedawno Redmi A1, który wyróżnia się na tle innych urządzeń marki czystym Androidem, będzie dostępny w nieco lepiej wyposażonym wariancie.

Smartfon Xiaomi z czystym Androidem v. 1

Redmi A1 zadebiutował w Indiach na początku września 2022 roku i niewiele później dowiedzieliśmy się, że trafi do sprzedaży również w Europie, w bardzo przystępnej cenie, bo oscylującej wokół 500 złotych. Jego najmocniejszymi stronami, oprócz niskiej ceny, niewątpliwie są design i wspomniany już, czysty Android.

Redmi A1 (źródło: Xiaomi)

Redmi A1 jest dostępny w trzech atrakcyjnie prezentujących się wersjach kolorystycznych, a na dodatek panel tylny ma fakturę skóry. Czysty Android wraz z mechanizmami sztucznej inteligencji ma zaś zapewnić, że urządzenie będzie działało szybko i płynnie, pomimo zastosowania przeciętnych, niezbyt wydajnych podzespołów.

Smartfon Xiaomi z czystym Androidem v. 2

O Redmi A1+ dowiedzieliśmy się jeszcze przed premierą Redmi A1, ale producent nie zaprezentował jednocześnie obu modeli. Nie oznacza to jednak, że z tego zrezygnował. Jak najbardziej nadal ma to w planach i właśnie debiut modelu z „plusem” w nazwie się przybliżył. W sieci pojawiły się bowiem szczegółowe informacje na jego temat.

Zacznijmy od tego, że wiemy już, jak będzie wyglądał Redmi A1+. Przyglądając się renderom obu modeli, można dojść do wniosku, że wyglądają one niemal tak samo. No właśnie – niemal to słowo klucz, ponieważ wersja z „plusem” otrzyma czytnik linii papilarnych, którego wariant podstawowy nie oferuje. To mała, aczkolwiek jednocześnie duża zmiana, w końcu smartfonów z Androidem bez skanera odcisków palców jest bardzo niewiele i aż dziwne, że firma nie dodała tego elementu już w Redmi A1.

Redmi A1+ (źródło: Appuals)

Nie bez powodu zacząłem właśnie od czytnika linii papilarnych na panelu tylnym, gdyż – jak podaje serwis Appuals – będzie to jedyna różnica pomiędzy Redmi A1 i Redmi A1+. Pozostała specyfikacja ma być już identyczna w obu modelach.

W związku z tym należy oczekiwać, że nadchodzący smartfon Xiaomi również zostanie wyposażony w 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, procesor MediaTek Helio A22 oraz 2 GB RAM LPDDR4X i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD), aparaty 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 10 W, niestety z wykorzystaniem archaicznego już złącza micro USB, aczkolwiek ze wsparciem dla USB OTG.

Pierwowzór ma wymiary 164,9×76,75×9,09 mm i waży 192 gramów – Redmi A1+ powinien być identyczny, gdyż dodanie czytnika linii papilarnych raczej nie wpłynie drastycznie na jego gabaryty.