Obsługa nowego DJI Osmo Mobile 6 ma być prosta jak budowa cepa

Producent zapewnia, że obsługa jego najnowszego gimbala DJI Osmo Mobile 6 jest bardzo prosta i nieskomplikowana, a mimo to urządzenie oferuje wiele różnych i zaawansowanych funkcji, które spełnią oczekiwania nawet bardziej wymagającego użytkownika. Nowy stabilizator DJI jest już dostępny w Polsce. Ile kosztuje?

Specyfikacja DJI Osmo Mobile 6, funkcje

Jak informuje producent, nowy model ma nowy, ergonomicznie zaprojektowany uchwyt i większy zacisk, dzięki czemu można zamontować w nim smartfon z założonym etui. Jednocześnie waży tylko niewiele więcej niż DJI Osmo Mobile 5 – nieco ponad 300 gramów (vs 290 gramów). Podobnie jednak jak poprzednik, oferuje też wbudowany stojak z wysięgnikiem.

źródło: DJI

Właściciele iPhone’ów będą mogli dodatkowo korzystać z nowej, ekskluzywnej funkcji szybkiego uruchamiania – po rozłożeniu i przyczepieniu smartfona do stabilizatora na ekranie automatycznie pojawi się powiadomienie z aplikacji DJI Mimo, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania.

Osmo Mobile 6 oferuje też 3-osiową stabilizację oraz przydatne w różnych sytuacjach funkcje i tryby, m.in. DynamicZoom, Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, Story Mode, Gesture Control (sterowanie za pomocą gestów) i Panorama wraz z m.in. CloneMe. Ponadto producent zaimplementował ulepszony tryb śledzenia ActiveTrack 5.0, który utrzymuje obiekt w centrum kadru, nawet na większych odległościach.

Urządzenie pozwala też szybko przełączać się pomiędzy nagrywaniem w poziomie i pionie, a do tego ma na pokładzie nowy panel, dzięki któremu użytkownik łatwo sprawdzi m.in. wskaźnik statusu systemu czy poziom naładowania akumulatora. Z kolei przycisk M służy do przełączania się pomiędzy trybami pracy – do wyboru są cztery: Follow, Tilt Locked, FPV i SpinShot. Ponadto gimbal ma nowe, boczne pokrętło, służące do regulowania ogniskowej oraz przybliżania i oddalania.

źródło: DJI

Ile kosztuje gimbal DJI Osmo Mobile 6? (cena)

Urządzenie jest dostępne na oficjalnej stronie DJI, gdzie kosztuje 169 euro, co jest równowartością ~800 złotych. Ponadto można je kupić w renomowanych sklepach z elektroniką w Polsce, m.in. w sklepie RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik i x-kom.

W sklepie internetowym producenta dostępny jest również zestaw Osmo Mobile 6 Vlog Combo, w skład którego wchodzi mikrofon DJI Mic – jego cena to 508 euro (~2415 złotych).

DJI Osmo Mobile SE

Wraz z Osmo Mobile 6 zaprezentowany został również DJI Osmo Mobile SE z identyczną specyfikacją, ale bez wysięgnika i nowego pokrętła na boku. Jego cena jest niższa – wynosi 549 złotych. Ten stabilizator także jest już dostępny w Polsce, m.in. w sklepie RTV Euro AGD i innych, renomowanych sklepach z elektroniką.