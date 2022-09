Nowy Kindle ma bardziej szczegółowy ekran i dwa razy więcej pamięci niż poprzednik

Amazon ma dla fanów czytników e-booków nowego Kindle’a. Wersja z 2022 roku wyposażona została w ładniejszy ekran i jest w stanie przechować jeszcze więcej danych.

Amazon Kindle 2022 – co nowego?

Ci, którzy zjedli zęby na czytnikach Kindle wiedzą, że Amazon bardzo wolno aktualizuje swoją ofertę tych urządzeń. Ostatnie większe zmiany miały miejsce w 2019 roku. Jednak w wypadku Kindle (2022) było na co czekać. Nowa elektroniczna przenośna półka na literaturę sprawia wrażenie najlepszego prezentu dla mola książkowego.

Sprzęt zyskał 6-calowy antyrefleksyjny ekran o wysokiej rozdzielczości 300 ppi z 16-stopniową skalą szarości. Wysokie zagęszczenie pikseli zapewni trzy razy ostrzejszy obraz niż w poprzedniej edycji urządzenia. Na baterii wytrzyma nawet do sześciu tygodni – przy założeniu, że będziemy czytać pół godziny dziennie z wyłączoną łącznością bezprzewodową i podświetleniem ustawionym na poziomie 13.

Dodatkowym plusem jest wyposażenie czytnika w dwukrotnie większą pamięć wewnętrzną. Teraz jest to 16 GB, a nie 8 GB, jak w poprzedniku. Obsługuje sieci 2,4 GHz i 5,0 GHz z obsługą zabezpieczeń WEP, WPA i WPA2 przy użyciu uwierzytelniania hasłem lub funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS). Nie obsługuje łączenia się z sieciami Wi-Fi typu ad-hoc (lub peer-to-peer).

Pełne ładowanie zamknie się w około 4 godzinach z komputera i w jakieś 2 godzinach za pomocą zasilacza 9 W. W zestawie jednak go nie znajdziemy – pudełko z zakupionym Kindle (2022) zawiera tylko kabel ładujący.

Amazon twierdzi, że jest to najlżejszy i najmniejszy Kindle, jaki powstał do tej pory. Jego wymiary to 157,8 x 108,6 x 8 mm, a waga nie przekracza 158 g.

Kindle (2022) zyskał też nieco ulepszeń w oprogramowaniu. Czytnik ma wbudowany tryb ciemny i regulację podświetlenia. Obsługiwane formaty to Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczony MOBI, EPUB, natywny PRC, HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, PMP poprzez konwersję i format audio Audible (AAX).

Dostępność i ceny

Kindle (2022) można już teraz znaleźć na stronach Amazonu. Rozpoczęła się przedsprzedaż, a regularna sprzedaż ruszy 12 października. Sprzęt dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i granatowym, w cenie 509,99 złotych. Dostawy dla zamawiających w przedsprzedaży zaplanowane są na 15-17 października.