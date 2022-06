Amazon Prime Day po raz pierwszy w Polsce – czytniki Kindle kupicie nawet o połowę taniej!

Subskrypcja Amazon Prime przyda się po raz kolejny. Zbliżają się wielkie promocje z okazji Prime Day. Wśród mnóstwa produktów w obniżonych cenach znajdziemy także elektronikę.

Reklama

Amazon Prime Day powraca

Amazon organizuje co roku wydarzenie Prime Day. To festiwal niskich cen, umożliwiający subskrybentom skorzystanie ze sporych rabatów na wiele produktów. Tradycyjnie, będzie można kupić taniej także urządzenia samego Amazonu, w tym czytniki Kindle.

48-godzinne Prime Day rozpocznie się 12 lipca o 11 godzinie czasu lokalnego i przeznaczone jest dla członków Amazon Prime w Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Luksemburgu, Meksyku, Holandii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA. Po raz pierwszy okazje będą dostępne także dla mieszkańców Polski i Szwecji.

Klienci będą mogli kupować produkty najlepszych krajowych marek i sprzedawców zewnętrznych. Oferty obejmą różne kategorie – od mody i elektronikę po zabawki i produkty dla domu.

Nie musimy czekać do 17 lipca, aż rozpoczną się największe promocje. Pierwsze oferty dla członków Amazon Prime będzie można zobaczyć w serwisie już od 21 czerwca. Od wtedy będziemy mogli liczyć na spore zniżki na sprzęt Amazonu.

Urządzenia Amazon do 55% taniej

Od 21 czerwca Amazon będzie sprzedawał taniej swoje najbardziej popularne urządzenia. Niektóre zniżki sięgną 55%. Jakie sprzęty będzie można kupić taniej? Oto niektóre pozycje z udostępnionej przez Amazon listy:

Echo Show 5 (2. generacji),

Echo Show 5 Kids (2. generacji),

Kindle Paperwhite,

Amazon Glow,

Halo Band,

Luna Controller,

tablet Fire 7 (wersja 2019).

Poza tym na obniżki możemy liczyć w sekcjach akcesoriów audio od Bose czy Beats, routerów Wi-Fi czy telewizorów Smart TV takich marek jak Toshiba, Insignia, Pioneer czy Amazon.

By zyskać możliwość zakupienia promocyjnych urządzeń taniej, musimy być subskrybentami usługi Amazon Prime. Nie jest to wysoki koszt – zaledwie 49 złotych na rok. Dzięki subskrypcji zyskujemy opcję darmowej dostawy we wszystkich ofertach, dostęp do Amazon Prime Video, a także Amazon Prime Gaming. Warto rozważyć tę opcję!

Zobaczymy, jak będą przedstawiać się ceny poszczególnych produktów po rozpoczęciu się promocji Amazonu. Tak czy siak – warto monitorować sytuację. Być może uda się zaopatrzyć w Kindle’a „po taniości”!