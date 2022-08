Lawina darmowych gier w Prime Gaming oraz Epic Games Store

Przełom sierpnia i września to kumulacja darmowych gier. Zarówno Amazon Prime Gaming, jak i Epic Games Store przygotowały intrygujące propozycje dla graczy, którym tempo kończenia gratisowych produkcji nie jest straszne. Choć trzeba przyznać, że jedna z nich może zająć nawet długie tygodnie.

Wrzesień z Amazon Prime Gaming

W przyszłym miesiącu największą atrakcją niewątpliwie będzie Assassin’s Creed: Origins (2017). Egipska przygoda była punktem zwrotnym w tej 15-letniej już serii francuskiego Ubisoftu, choć po ostatnim Assassin’s Creed: Valhalla (2020) również wpadliśmy w niemały impas. Francuzi nie spieszą się z zapowiedzią nowej gry w tym uniwersum, dlatego to niewątpliwie świetny czas na nadrabianie zaległości.

Zbędnie nie przedłużając, sprawdźmy, co czeka na subskrybentów Prime Gaming we wrześniu:

Assassin’s Creed: Origins (Ubisoft Connect),

Football Manager 2022 (Epic Games Store),

Śródziemie: Cień Mordoru (GOG.com),

The Dig,

We. The Revolution,

Castle on the Coast,

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition,

Defend the Rook.

Warto pamiętać, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie Amazon Prime Gaming, możecie skorzystać z promocji, która pozwala korzystać z tej usługi całkowicie za darmo przez pierwszych 30 dni. W trakcie procesu należy podpiąć kartę płatniczą, lecz łatwo ten abonament anulować w ciągu kilku minut. Najlepiej zrobić to tak, aby załapać się na dwa rzuty darmowych gier.

Jeżeli to czytacie przed końcem sierpnia, pamiętajcie, iż to również ostatnia szansa, by odebrać bezpłatne Starcraft: Remastered (2017). Ta kultowa strategia Blizzarda ukształtowała pokolenie profesjonalnych graczy, więc grzechem jest przejść obok obojętnie takiego gratisu.

Końcówka sierpnia z Epic Games Store

W porównaniu z Prime Gaming, Epic Games Store rozdaje gry co tydzień. Stąd również oferta na końcówkę sierpnia jest znacznie uboższa, ponieważ otrzymamy zaledwie jeden tytuł – Ring of Pain (2020).

Oprócz tego ucieszeni będą gracze Destiny 2 (2017). Tim Sweeney przygotował we współpracy z Bungie coś specjalnego, czyli pakiet na 30-lecie studia odpowiedzialnego za grę. Choć Destiny 2 i tak jest darmowe, odbierając tę paczkę, dostaniemy również bezpłatne skrzynki z kosmetycznymi przedmiotami, a także nowy loch, wyrzutnię rakiet oraz specjalny zestaw pancerza.

Urodzinową zawartość z Destiny 2 odbierzecie do 30 sierpnia 2022 roku, do godziny 19:00. Ring of Pain pozostanie z kolei odblokowane do przyszłego czwartku, czyli 1 września 2022 roku, do godziny 16:59.

Wracając jeszcze do gier z subskrypcji Jeffa Bezosa, te pojawią się również wraz z początkiem września.