Huawei (przypadkowo?) ujawnił nowy smartfon. Wiemy, co zaoferuje!

Zawsze w takich sytuacjach zadajemy sobie pytanie, czy to przypadek, czy celowe działanie. Nie zmienia to jednak faktu, że przedpremierowo dowiedzieliśmy się o nowym smartfonie Huawei, jeszcze zanim producent oficjalnie go zaanonsował. Co zaoferuje? My już to wiemy!

Reklama

Do oferty Huawei dołączy nowy smartfon

Po wejściu na lokalną stronę marki w Republice Południowej Afryki na próżno szukać podstrony, poświęconej temu smartfonowi. Kiedy jednak wejdzie się na witrynę dla modeli nova 10 i nova 10 Pro, naszym oczom ukaże się zestawienie-porównanie parametrów, w którym nieoczekiwanie pojawia się też niezaanonsowana oficjalnie nova 10 SE.

Producent ujawnił nie tylko lwią część specyfikacji nowego modelu, ale też jego design, który znacząco różni się od pozostałych smartfonów z serii nova 10. Przede wszystkim wyświetlacz jest płaski, a nie obustronnie zakrzywiony, natomiast na panelu tylnym dominuje kolor srebrny, podczas gdy w nova 10 i nova 10 Pro jest też dużo złota (i jakby luksusowo).

od lewej: nova 10 SE, nova 10 i nova 10 Pro (źródło: Huawei)

Mimo to całość wygląda schludnie i elegancko. Taki stonowany design też może się spodobać klientom – niektórym z pewnością znacznie bardziej niż oblane złotem nova 10 i nova 10 Pro. Wizualnie Huawei nova 10 SE – z uwagi na płaski ekran i płaskie krawędzie boczne – może kojarzyć się m.in. z iPhone’ami czy smartfonami z serii OPPO Reno.

Specyfikacja Huawei nova 10 SE, dostępność

Jak zostało wspomniane, nowy smartfon w ofercie ma płaski ekran, ale o takiej samej przekątnej jak wyświetlacz w modelu nova 10, tj. 6,67-cala. Ponadto tutaj również producent zdecydował się na zastosowanie panelu OLED, aczkolwiek ze wsparciem dla niższej częstotliwości odświeżania obrazu – 90 Hz (vs 120 Hz).

Do tego Huawei nova 10 SE też zaoferuje 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 4500 mAh (jak nova 10 Pro) ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 66 W (jak nova 10).

źródło: Huawei

Największe różnice widać natomiast w konfiguracji aparatów na tyle i rozdzielczości tego na przodzie. Na panelu tylnym Huawei nova 10 SE znajduje się bowiem trio 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix (vs 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix), a na froncie 16 Mpix aparat (vs 60 Mpix w nova 10). Smartfon ma grubość 7,39 mm i waży 184 gramy.

Na początku września 2022 roku producent zapowiedział, że Huawei nova 10 i nova 10 Pro będą dostępne w Europie w cenach – odpowiednio – 500 euro (równowartość ~2375 złotych) i 730 euro (~3470 złotych). Na tę chwilę nie wiemy oficjalnie, czy producent zamierza sprzedawać na Starym Kontynencie także Huawei nova 10 SE, ale nie będzie niespodzianką, jeśli on też trafi do sklepów w naszym regionie.