Smartfony z serii Redmi K70 zdradzają swe tajemnice. Co zaoferują?

Choć Xiaomi „nie skończyło” jeszcze serii Redmi K60, bo niedługo wprowadzi na rynek model K60 Ultra, który do Polski trafi jako Xiaomi 13T Pro, to jednocześnie pracuje już nad kolejną generacją. Właśnie poznaliśmy kilka jej tajemnic (które już naturalnie, siłą rzeczy przestały być tajemnicami).

Rodzina Redmi K60 jeszcze nie jest kompletna

Seria Redmi K60 składa się z trzech smartfonów, ale w drodze jest czwarty – K60 Ultra, który zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9200 lub MediaTek Dimensity 9200+ oraz 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 120 W.

Tak ma wyglądać Redmi K60 Ultra a.k.a. Xiaomi 13T Pro (Źródło: Mahesh Ahir / Twitter)

Brzmi to dla Was interesująco? To bardzo dobrze, bo jak zostało wspomniane, smartfon będzie dostępny poza Chinami, oczywiście pod zmienioną nazwą, jako Xiaomi 13T Pro. Jego premiera jest kwestią nadchodzących tygodni – pojawiły się informacje, że seria Xiaomi 13T zadebiutuje na początku września 2023 roku, więc prezentacja pierwowzoru powinna odbyć się najpóźniej w sierpniu br.

Co zaoferują smartfony z serii Redmi K70?

Choć Xiaomi ma pełne roboty przy modelu K60 Ultra, to jednocześnie pracuje już nad kolejną generacją tej serii. Właśnie pojawiła się garść informacji na jej temat, które z pewnością zainteresują osoby, lubiące bardzo wydajne smartfony.

Bo według informacji, przekazywanych przez renomowanego leakstera, Digital Chat Station, Redmi K70 Pro otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i będzie jednym z pierwszych urządzeń na rynku z tym układem, ponieważ zadebiutuje jeszcze w 2023 roku. Model bez dopisku „Pro” ma natomiast być wyposażony w mobilną platformę Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Wraz z nimi pojawi się też Redmi K70e, ale w jego przypadku nie wiemy, na jaki procesor zdecydowało się Xiaomi. Poprzednik ma na pokładzie układ MediaTek Dimensity 8200, w związku z czym podejrzewa się, że następca otrzyma SoC MediaTek Dimensity 8300, który jeszcze nie został oficjalnie zaprezentowany przez producenta z Tajwanu.

Digital Chat Station ujawnił również, że Redmi K70 Pro ma mieć na pokładzie akumulator o pojemności 5120 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 120 W. Ponadto mówi się, że wszystkie smartfony z serii dostaną płaskie ekrany z wąskimi ramkami dookoła, a do tego Xiaomi zastosuje przynajmniej w wybranych modelach teleobiektywy i skórę na obudowach.

Spodziewamy się, że Redmi K70 i K70 Pro będą dostępne poza Chinami pod zmienionymi nazwami – jako POCO F6 i POCO F6 Pro, aczkolwiek na potwierdzenie tych oczekiwań musimy cierpliwie poczekać, bo prędzej czy później zostaną one potwierdzone (albo okaże się, że Xiaomi ma inne plany, bo i tak może być).