Oto nowy tablet Lenovo z 5G. Co oferuje?

Jeden z technologicznych gigantów – Lenovo, po sukcesie modelu Tab M9, wprowadza na rynek nowy tablet. Jak prezentuje się Lenovo Tab M10 z obsługą łączności 5G?

Specyfikacja tabletu Lenovo Tab M10 5G

Sercem tabletu jest procesor Qualcomm Snapdragon 695 wraz z układem graficznym Adreno 619. Połączenie to jest wspomagane przez 4/6 GB RAM LPDDR4x i 128 GB pamięci wbudowanej uMCP. Na pokładzie znalazło się również gniazdo minijack 3,5 mm oraz obsługa kart microSD, które pozwolą zyskać nawet 1 TB dodatkowego miejsca na dane.

Wyświetlacz ma przekątną 10,61 cala i rozdzielczość 2000×1200 pikseli. To ekran w technologii LCD ze szczytową jasnością 400 nitów. Tab M10 zasil akumulator o pojemności 7700 mAh, który będzie można naładować przewodowo przy użyciu złącza USB-C. Waga tego urządzenia to 490 gramów. W kwestii możliwości fotograficznych – do dyspozycji użytkowników zostanie oddane po jednym aparacie z przodu i z tyłu: odpowiednio 8 Mpix z czujnikiem ToF i 13 Mpix.

Nie można zapomnieć o tytułowej obsłudze sieci 5G. Lenovo chwali się, że wprowadzając model Tab M10 5G jeszcze bardziej napędza erę tej sieci, a dzięki wrażeniom kinowym i zdalnej produktywności model ten jest stworzony dla cyfrowych nomadów i miłośników przyrody, którzy prowadzą hybrydowy styl życia. Co więcej, producent twierdzi, że urządzenie to jest wszechstronne i ma elastyczne zastosowanie.

Dostępność i cena tabletu Lenovo Tab M10 5G

Najnowszy tablet chińskiej marki został dziś wprowadzony do Indii, gdzie już jutro ruszy jego sprzedaż na platformach Amazon i Flipkart. Wkrótce pojawi się on również na stronie producenta oraz w ekskluzywnych sklepach Lenovo.

Nie ma informacji, jakoby model ten miał pojawić się w Polsce. Trudno powiedzieć, czy tablet w bliższej lub dalszej przyszłości trafi na nasz rynek. Na oficjalne informacje trzeba jeszcze poczekać. Jeśli natomiast chodzi o ceny w Indiach, prezentują się one następująco: