Nowy smartwatch Xiaomi – Redmi Watch 3 Active dostępny w Europie

Wearables Xiaomi to w przeważającej części niedrogie urządzenia, dlatego cieszą się ogromną popularnością wśród klientów (choć firma ma nie mniejszą konkurencję w tym segmencie). Oferta chińskiego giganta rozszerzyła się o nowy model smartwatcha – Redmi Watch 3 Active. Zegarek jest już dostępny w sprzedaży w Europie. Ile kosztuje?

Specyfikacja smartwatcha Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Model ten wyposażono w wyświetlacz o przekątnej aż 1,83 cala – jest to ekran LCD o rozdzielczości 240×280 pikseli i jasności do 450 nitów (intensywność podświetlenia można zmienić), który pokrywa wzmocnione szkło 2.5D. Można na nim ustawić jedną z ponad 200 tarczy.

Redmi Watch 3 Active (źródło: Xiaomi)

Smartwatch jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej z czarnym paskiem i srebrnej z białym paskiem. Osobno Xiaomi sprzedaje dodatkowe paski w kolorach żółtym i ciemnozielonym. Urządzenie ma metaliczne wykończenie, a jego wymiary to 46,94×38,88×40,94 mm. Waga wynosi zaś 41,67 grama (łącznie z paskiem).

Redmi Watch 3 Active połączy się ze smartfonem z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.3 i umożliwi prowadzenie rozmów głosowych za jego pośrednictwem, ponieważ ma na pokładzie mikrofon i głośnik (smartwatch nie obsługuje połączeń samodzielnie – musi być połączony z telefonem). Co jednak ważne: obecnie obsługiwane są wyłącznie połączenia głosowe w fabrycznej aplikacji do rozmów – nie da się w ten sposób rozmawiać, dzwoniąc na przykład przez Messengera czy WhatsAppa.

Redmi Watch 3 Active (źródło: Xiaomi)

Ponadto smartwatch odda swoim właścicielom do dyspozycji ponad 100 trybów sportowych, w tym 10 profesjonalnych. Co ważne: można z nim również pływać, ponieważ Redmi Watch 4 Active ma odporność do 5 ATM. Oprócz tego urządzenie umożliwi zmierzenie pulsu i poziomu natlenienia krwi (SpO2), a także będzie monitorować sen i później go przeanalizuje.

Według deklaracji Xiaomi Redmi Watch 4 Active ma działać na jednym ładowaniu do 12 dni – to czas pracy dla „typowego użytkowania”. W przypadku intensywniejszego ma on wynosić do 8 dni. Akumulator w smartwatchu ma pojemność 289 mAh.

Ile kosztuje Redmi Watch 4 Active? Cena

Najnowszy smartwatch Xiaomi jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta w Niemczech w cenie 39,99 euro (równowartość ~180 złotych), a także na platformie Amazon, która w Niemczech i Hiszpanii życzy sobie za Redmi Watch 4 Active 49 euro (~220 złotych).

Można się spodziewać, że zegarek niedługo zadebiutuje również w Polsce, skoro pojawił się już w kilku krajach Europy Zachodniej, aczkolwiek polski oddział producenta (jeszcze) nie zapowiedział tego urządzenia.