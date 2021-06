Klienci mogą korzystać z eSIM w T-Mobile już od kilku miesięcy, jednak do tej pory usługa ta miała poważne ograniczenie – nie działała na smartwatchach Apple Watch. Nareszcie się to zmieniło!

T-Mobile poinformowało o wdrożeniu technologii eSIM już prawie rok temu, aczkolwiek początkowo była ona dostępna wyłącznie dla klientów korporacyjnych. Indywidualni i firmowi musieli cierpliwie czekać na swoją kolej kilka długich miesięcy, ponieważ operator dał im dostęp do niej dopiero w grudniu 2020 roku. Niestety, wciąż nie wszyscy mogli z niej korzystać, bo Apple Watch nie był obsługiwany. Nareszcie się to zmienia!

Reklama

eSIM w T-Mobile nareszcie dostępny dla posiadaczy Apple Watch

Apple Watch to najpopularniejszy smartwatch na rynku i z pewnością ma go na nadgarstku niejeden klient T-Mobile, dlatego lista oczekujących na pewno była długa. Na szczęście dla nich, oczekiwanie nareszcie się zakończyło, ponieważ operator poinformował, że mogą oni aktywować już eSIM na swoich smartwatchach.

Aktywacja usługi jest bardzo prosta i zajmuje kilka krótkich chwil. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie i zalogowanie się do aplikacji Mój T-Mobile na iPhonie. Co ważne, należy to zrobić z użyciem adresu e-mail i hasła – jest to konieczne, bo hasło do konta będzie potrzebne jeszcze później.

Kolejnym krokiem jest sparowanie Apple Watcha z iPhonem oraz skonfigurowanie sieci komórkowej na smartwatchu. Właśnie w tym miejscu pokaże się na smartfonie formularz, w którym należy podać hasło do konta abonenckiego (tj. tego do aplikacji Mój T-Mobile), a następnie aktywować usługę eSIM. Wymaga to zaakceptowania regulaminu i opłaty miesięcznej, która wynosi 9 złotych i jest dopisywana do rachunku.

Według deklaracji operatora, aktywacja usługi powinna nastąpić „w ciągu dosłownie paru minut”.

Jednocześnie T-Mobile wprowadza do sprzedaży smartwatche Apple Watch series 6 i Apple Watch SE w wersjach GPS + Cellular. Oba dostępne są w rozmiarach 40 mm i 44 mm. Ceny to – odpowiednio – 2449 złotych i 2599 złotych oraz 1649 złotych i 1749 złotych.

Klient może kupić smartwatch wraz z ofertą abonamentu komórkowego i otrzymać rabat od 100 złotych do nawet 1000 złotych, w zależności od wybranej taryfy. Pozostała należność jest rozkładana na „elastyczne raty 0%”. Ponadto może zdecydować się na wybór urządzenia wraz z kartą eSIM z tym samym numerem, który ma na smartfonie. Operator informuje, że w takiej sytuacji klient będzie mógł korzystać z tej usługi przez trzy miesiące bez opłat (później zapłaci 9 złotych za każdy miesiąc).

Cennik dla klientów indywidualnych (źródło: Biuro Prasowe T-Mobile Polska)

Operator przygotował też ofertę dla klientów firmowych. Więcej szczegółów na temat tej usługi dostępnych jest na dedykowanej stronie T-Mobile.